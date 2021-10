MOVIAC pide trabajos en bordas del Bajo Lempa para evitar inundaciones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El coordinador del Movimiento de Victimas y Afectados y Afectadas por el cambio climático (MOVIAC), Mario Guevara, hizo un llamado al gobierno para atender y dar mantenimiento a las bordas en el Bajo Lempa, pues en los últimos dos años no se ha hecho, y el drenaje en dicha infraestructura disminuye el riesgo de inundaciones en la zona.

“Es importante que el gobierno ahora que está por entrar la época seca, cuando se puede trabajar con maquinaria en esa zona, pudiera intervenir tanto con obras de mantenimiento como en la finalización de 4.5 kilómetros de borda, en la comunidad Mata de Piña que no está terminada. El problema es que si no se hace, la situación se va agravando y ojalá no vayamos a tener que lamentar una inundación fuerte”, sostuvo.

En los gobiernos anteriores había incluso en la zona una maquinaria de terracería para hacer reparaciones y dar mantenimiento a la borda, la cual fue removida en el actual gobierno y es utilizada en la Presa El Chaparral, aunque en una asamblea informaron que esa maquinaria era específica, para el mantenimiento de las bordas en el Bajo Lempa.

Indicó que la experiencia de las comunidades ha sido la pérdida de sus cultivos o animales domésticos, sin embargo, hasta el momento la situación es normal porque está a punto de finalizar la época lluviosa y mayoría de familia por lo menos cosechará el maíz que es la base de la dieta alimentaria.

“En el Bajo Lempa es una situación bien compleja, por tanto, había como esa intención o voluntad política de parte del gobierno anterior de generar condiciones para que esta estructura se mantuviera, pero en lo que va de estos últimos años que ya le compete al gobierno actual no se ha visto mayor incidencia o trabajo en esta infraestructura”, afirmó Guevara.

A criterio del coordinador del MOVIAC es preocupante que muchas veces a las comunidades la ayuda llega hasta tener una situación grave, mientras tanto, no son vistos ni escuchados, sino las autoridades acuden cuando la situación ya se salió de control, por lo cual, abogó porque los trabajos en el Bajo Lempa sean de forma preventiva.

Señaló que el actual alcalde de la zona ha ejecutado algunos trabajos, como la limpieza de drenajes en especial los paralelos a las calles pavimentadas y de acceso a las comunidades, pero el presupuesto de la comuna no es suficiente para intervenir en una estructura como las bordas, que le competen al gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El argumento del edil es la falta del FODES y poca capacidad financiera para ejecutar otro tipo de obras, por lo que el MOVIAC pidió al gobierno intervenir en la zona y ojalá en lo restante de la época lluviosa no se de una tormenta como las ocurridas en el pasado, donde ya se daba por cerrado el período lluvioso y aun así las condiciones climáticas afectaron con grandes inundaciones el país.