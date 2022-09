MOTRASEPES denuncia violaciones a sus derechos laborales

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Representantes del Movimiento Organizado de Trabajadores de la Seguridad Privada de El Salvador (MOTRASEPES) señalaron estar cansados de los abusos laborales que sufren, como jornadas excesivas de hasta 72 horas sin pago de horas extras, tratos indignos, descuento de un día y el séptimo por algún permiso o ir a pasar consulta médica.

“El artículo 29 del Código de Trabajo dice que las herramientas serán dadas por parte del patrón, pero los uniformes los están cobrando a $30, por un día que los compañeros piden permiso les hacen un descuento arbitrario de $30 o 40. Las empresas dicen que los contratos están firmados por 12 y 24 horas lo cual es mentira, porque todos los contratos están firmados por 8 horas”, sostuvo Julio César Martínez, secretario general del MOTRASEPES.

Señaló que en el rubro de la seguridad privada las vacaciones las pagan a $150, lo cual no es conforme a la ley, los salarios los entregan retrasados y en dos pagos, bajo el argumento que no hay dinero porque los clientes no han cancelado. La petición es el cumplimiento de la jornada diurna de 8 horas y nocturna de 7, más el pago de horas extras, tal y como lo establece el artículo 161 del Código de Trabajo.