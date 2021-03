MOP restaura calle en mal estado

Samuel Amaya

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera inspeccionó la obra vial entre Atiquizaya y Turín, en Ahuachapán. Esta calle pavimentada ahorrará siete kilómetros de tránsito a las familias que circulan entre esos municipios, dijo Herrera.

Los habitantes de las localidades habían solicitado desde tiempo atrás la reparación, ya que la calle se encontraba en mal estado.

Las mototaxis, bicicletas, carros y peatones tenían que zigzaguear para esquivar los grandes baches y el lodo que se generaba en el invierno.

El ministro Herrera hizo la entrega de la calle ya finalizada a las comunidades de la zona; un total de 1.3 kilómetros de una ruta renovada, que facilitará la movilidad de comerciantes y estudiantes, principalmente.

En conferencia de prensa, el titular de Obras Públicas arremetió contra los alcaldes de Atiquizaya y de Turín, “muchos están cansados de promesas que habían hecho los alcaldes. Bueno, acá creo que no había alcaldes, sino gente que cobraba salarios, pero no trabajaba. Hay varias calles que todavía no están pavimentadas. Solo se gastaron los recursos del Estado”, expresó.

El ministro cuestionó, como se ha hecho tradición, los tiempos en que dejaron olvidada esta calle y sobre todo a los ciudadanos, “no entiendo cómo es posible que pasaron tantos años para intervenir esta calle. Las dos alcaldías (Atiquizaya y Turín) no se ponían de acuerdo para hacer las obras”, agregó.

Los mismos habitantes señalaron que estaban en total abandono, nadie les había brindado una ayuda respecto a esta problemática.

Además, Herrera agregó que seguirán trabajando en dicho lugar para “dejarles una calle de calidad”.

El funcionario señaló que con la apertura de esta calle, hará que la comercialización de los productos sea más fluida, eficiente y evitar problemas de movilidad, ya que los automóviles, motocicletas y bicicletas ya no pasarán en una calle con hoyos, piedras y tierra.

A este evento también se hizo presente, el alcalde electo por Nuevas Ideas de Atiquizaya, Oliverio Zepeda, quien agradeció al ministro por la obra, ya que llega a “dignificar la vida de la población”.

En un video publicado por el Ministerio de Obras Públicas, los habitantes dijeron que dicha calle estaba en muy mal estado y que incluso, pensaban dos veces para transitarla. “Esta calle era terrible, estaba barrancoso, y se pensaba para ir a comprar, porque sí estaba terrible”, dijo Esmeralda Menéndez, habitante beneficiada.