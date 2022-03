Monseñor Romero: la Cuaresma es el reto de la conversión y reconciliación

Gloria Silvia Orellana

Guillermo Palacios, vicario de Catedral Metropolitana, llamó a la conversión señalando que es una invitación de Jesús para un cambio de vida, y reencontrarse consigo mismo para generar cambios en el actuar de los católicos con su familia y el prójimo.

“Monseñor Romero nos recuerda que Jesús se presenta como -Yo soy el camino, nadie llega al Padre si no por mí”- que se convierte en la ruta de la conversión y la salvación de los creyentes”, dice la pastoral de Monseñor Romero.

“Monseñor Romero dice que no es voluntad de Dios que haya pobres y oprimidos; lo que Él quiere es verlos en camino hacia una nueva tierra, que sea la antesala del cielo”, prosigue la pastoral citada por el sacerdote Palacios.

El vicario de catedral reflexionó sobre el tiempo de Cuaresma, que manifestó es un espacio para liberarse de los pecados y volver la mirada a Jesús, trabajar por la esperanza y fortalecer la fe en su protección.

“Lo que el Señor quiere dejar bien claro es que está invitando a que te conviertas, a que cambies totalmente de vida, a que empieces un camino nuevo, a que no seas el mismo y que esta Cuaresma tampoco sea la misma, una Cuaresma que estamos viviendo y pasando pero no está dejando frutos”, dijo el vicario Palacios.

“Si no te arrepientes -dijo el Señor- si no te conviertes vas a perecer de manera semejante, a veces, podemos decepcionarnos o entrar en crisis porque, a pesar de nuestras luchas o combates no te conviertes, y se te hace difícil, pero recuerda siempre que Dios está contigo que te da la fuerza y recuerda también que cuando Cristo caía en el camino de la cruz, se levantaba -creo yo- con más fuerza, porque sabía que en la cruz iba tu salvación y la mía”, agregó el religioso.

Asimismo, la Comunidad Monseñor Romero de la Cripta de Catedral, anunció para el próximo 24 de marzo, conmemorar el “42 Aniversario de la Pascua de San Oscar Arnulfo Romero” , con una jornada de meditación y Acción de Gracias de los nuevos beatos de la iglesia católica, padre Rutilio Grande, Fray Cosmé Spessoto, Nelson Rutilio Lemus y Manuel Solórzano. Las actividades iniciarán a las 8:00 de la mañana y culminarán a las 6:00 de la tarde, donde habrá conversatorios, ponencias, testimonios y la Santa Eucaristía a las 4: 00 de la tarde, por lo que invitaron a la población en general a acompañar los actos en memoria del primer santo salvadoreño.