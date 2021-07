Monseñor Romero invita a ser buenos pastores en el día a día

Redacción Nacionales

Durante la misa dominical celebrada en la Cripta de Catedral Metropolitana se recordó el mensaje de Monseñor Romero, quien en 1979 señaló que los buenos pastores no sólo son los guías de la iglesia, sino también se recomienda a los laicos tener ese papel en sus hogares, lugares de trabajo, y en cada acción del día a día.

El obispo mártir dijo que el mal pastor es quien sólo piensa en él, se nutre del poder y se vuelve en contra de Dios y de los hombres, se endiosa tanto al grado de creerse por encima de todos los poderes; sin embargo, son llamados a ser “buenos pastores” los religiosos, gobernantes y laicos.

El sacerdote Miguel Morán invitó a meditar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno, y en los momentos determinantes donde el Señor ha estado como el buen pastor, además, los profetas siempre están haciendo énfasis en la necesidad de replantear esa vida llena de pecados que amenaza la dignidad de la persona.

“Quienes deben ser los primeros en trabajar por la justicia y los derechos fundamentales de cada persona son los primeros en volverse en contra de esas ovejas, de ese rebaño, de ese ciudadano, porque quienes gobiernan tienen otros intereses e inquietudes o se quedan pastoreándose así mismo. Aquellos que estaban llamados para conducir no lo están haciendo, por lo tanto no son considerados dignos de guiar al pueblo, este pueblo que va caminando y haciendo historia de la mano de Dios que no lo ha soltado en ningún momento”, enfatizó el religioso.

Externó que ante las adversidades por las que atraviesa el pueblo, no debe perder la esperanza, sino ver más allá, trabajar con entusiasmo, caminar en comunidad, crecer espiritualmente y ser buenos receptores del evangelio; el cristiano debe tener claro el motivo para ponerse en marcha y mantenerse en esa actitud de acogida a Jesús e invitarle a que se quede en cada momento.

“Pidamos a Dios para que continúe siempre guiando a su pueblo, que los pastores en verdad sean honestos con la población, muchos nos quieren gobernar imponiéndonos tantas cosas en las que no son honestos, ni mucho menos nos consultan, analicemos la situación de lo que está pasando, gobiernos van, gobiernos vienen y siempre terminan haciendo lo que les da la gana, debemos remover este ambiente para que resulte algo nuevo y así podamos como sociedad respirar un ambiente de justicia e igualdad”, recalcó el padre Morán.