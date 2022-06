Monseñor Romero fue un profeta que siguió los criterios de Cristo

Gloria Silvia Orellana

“Esta fiesta de la Divina Providencia -como dijo Monseñor Romero- es la fiesta de la Santísima Trinidad, no se trata de otra cosa, si no de una fiesta en honor a Dios, que es la expresión cristiana del Padre, Hijo y Espíritu Santo”, dijo el padre Ariel Cruz.

El sacerdote de la parroquia la Asunción, de Mejicanos, celebró la santa misa junto a la feligresía y las integrantes de la Comunidad Monseñor Romero de la Cripta de Catedral, cuya liturgia eucarística celebra la fiesta de la Divina Providencia o Santísima Trinidad, que irradia el amor filial a los creyentes construyendo una realidad más solidaria y fraternal.

Sobre la situal actual el padre Cruz advirtió que esta aumenta el temor entre la población por la incertidumbre, pero invitó a acercarse a la “sabiduría de Monseñor Romero”, al que consida vivió en la sabiduría de Dios y que se manifiesta en su legado pastoral.

“Dios es providente, y cuando nos envió a los profetas, es porque ya quería prevenirnos, y nos mandó a su hijo y en esta tierra salvadoreña nos prevé con la persona de Monseñor Romero. Seamos cristianos y verdaderamente comprometidos con un mundo al estilo de su sagrada familia”, pidió el sacerdote.

“Monseñor Romero es grandeza de la Divina Providencia, porque por él alzamos la voz, porque por él nos atrevemos a decir las cosas que no están bien, y porque Monseñor Romero, siempre siguió los criterios de Cristo”, predicó el padre Cruz.

Asimismo, el sacerdote invitó a la feligresía a profundizar en la fe y orar diariamente, sin dejar de trabajar por el prójimo, y ofrecerle a Dios un aporte a la construcción de la paz, de la convivencia y la justicia para todos y todas.

“¿Se imaginan qué sería de nosotros sin Dios, en la situación que estamos viviendo en estos momentos? , agregó el religioso, al señalar la calidad de la responsabilidad que deben tener los cristianos con su prójimo.

“En nuestra realidad hermanos y hermanas muchos quieren parecerse a Dios, preservando, previendo y gobernando, pero cómo pueden preservar, prever y gobernar si lo hacen a su antojo, con sus estrategias y lo más ridículo quieren gobernar con sus ideas”, señaló.

“Hermanos -díganme- ¿Cómo van a preservar sin educación y sin salud ?, pero si con armas y cárceles, eso no es de Dios. He leído por ahí que es una cacería humana -es como- cuando lanzan una red al mar los pescadores no dirán solo escogeré los malos, en la red se viene todo y así no pueden prevenir”, manifestó.

El padre Cruz invitó a la feligresía a construir una sociedad justa y participativa y dejar las pretensiones de querer controlar o dominar, simulando ser “dioses”, cuando lo que demanda de la realidad es la solidaria y la convivencia.

“Este es un mundo donde todos quieren ser dioses, que no dejan transfigurar, además ¿Cómo prever con el alza en la canasta básica?, cuando aumentó la libra del frijol, y así estamos queriendo prever”, manifestó.

“Cuando todos quieren mandar y controlar, y no estoy hablando solo de los gobiernos o sistemas, hablo de sacerdotes, pastores, políticos, todo el mundo quiere hacer eso, entonces, cómo vamos hacer esto, cuando las acciones para preservar, prevenir y gobernar no son los frutos que Dios quiere que entreguen de esta manera”, reiteró el religioso.

La Comunidad Monseñor Romero de la Cripta de Catedral, en la presentación y procesión de ofrendas, ofreció el legado del Beato Fray Cosme Spessotto, como símbolo del martirio en defensa de los más pobres y campesinos que sufrieron la represión gubernamental . Y que Monseñor Romero proclamó que “toda sangre y toda vida es sagrada e igual todo cuerpo inmolado bajo el asesinato”.

Así también, la enseñanza de Monseñor Romero, sobre el “amor cristiano” que buscará siempre la paz, la dignidad y la justicia, por lo que ofrendaron los frutos de los esposos Santiago y Raquelita, quienes fueron modelo a seguir en las Comunidades Eclesiales de Base, que lucharon en su vida por la honestidad y fraternidad.

Y la canasta de víveres que representa a la Santísima Trinidad, como Dios en la comunidad, citando a Monseñor Romero, que habló de la presencia viva de Cristo y el amor por los más empobrecidos y la conversión para todos los cristianos de construir un mundo más inclusivo.