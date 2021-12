Monroy afirma que la reducción de homicidios es gracias al PCT

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional, comentó que el 2021 “cierra bastante positivo”, ya que el país viene de “años difíciles” en el tema de la seguridad y desde 2019 a la fecha “es considerable la reducción de homicidios”.

El año 2020, según Monroy, fue el mejor año en tema de seguridad, pero este se le atribuía a los efectos de la pandemia, ya que se impuso una cuarentena obligatoria y por ende, los salvadoreños se expusieron menos en las calles para que fuesen víctimas de la delincuencia.

“Se creía que eso había sido producto de la pandemia, que eso nos había ayudado, pero ya cuando entramos en el año 2021, que es un año normal en cuanto a la circulación de las personas, también ha habido una reducción respecto al año 2020. Tenemos hasta el miércoles 29 de diciembre, 207 homicidios menos”, recalcó el ministro.

Dicha disminución, se la atribuyó al Plan Control Territorial y “eso quiere decir, que se está en la ruta correcta”, recalcó.

El GOES prevé cerrar el año 2021 con un promedio de 3.1 de homicidios diarios. Monroy comentó que con las primeras tres fases del Plan Control Territorial, que en total son siete, dos de ellas no se han podido implementar en un 100%, puesto que la fase II denominada “oportunidades” se está iniciando con la entrega de los cubos a diferentes municipios, pero aún faltan, y la fase III denominada “modernización” aún solo hay avances. Puesto que, la planificación en un 100% no se ha podido ejecutar.

“Si nosotros ya hubiéramos ejecutado la fase tres, estos datos serían mejores y el efecto que estamos haciendo sería mejor para la sociedad, porque al aplicarle a la tecnología a las operaciones que hacemos, obviamente les dificulta más a los delincuentes y nos favorece mucho más a nosotros”, comentó.

Sin embargo, comentó que la fase 4 del Plan Control Territorial llamada “incursión” viene a marcar un punto de referencia en el cual, no se puede confiar con lo que se ha estado haciendo y “no quedarse de brazos cruzados”.

Monroy detalló que existen 15,121 efectivos militares que participan activamente en el Plan Control Territorial. “Esto contribuye a la reducción (de homicidios)”.