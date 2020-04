Mitchel Mercado, en medio de un litigio contractual

@DiarioCoLatino

Una nueva novela se desarrolla en el mercado de fichajes de la Primera División, luego de que el colombiano Mitchel Mercado firmara contrato para Isidro Metapán y Alianza con miras al torneo Apertura 2020.

Y es que Mercado, según lo asegura la dirigencia calera, estampó su rúbrica con los metapanecos y, posteriormente, con los paquidermos. Eso sí, Alianza presentó primero a Mitchel Mercado, tras postear el 6 de abril la adquisición del delantero colombiano.

“Bienvenido a tu nueva casa, Mercado”, publicaron los paquidermos en su cuenta de Twitter (@AlianzaFC_sv).

Los metapanecos, también en redes sociales, le dieron la bienvenida al cafetero, tras publicar a su dupla de atacantes el pasado martes. “Dupla de colombianos en nuestro ataque”, postearon los caleros, haciendo referencia la contratación de Mitchel Mercado y Jhon Machado, ambos provenientes de El Vencedor.

Reacciones

El tema de Mitchel Mercado no terminó ahí, ya que las reacciones no se hicieron esperar por parte del jugador y dirigentes de los equipos involucrados.

Mercado, en su cuenta de Instagram, dijo que los caleros han dañado su imagen al ventilarse algunos aspectos de su contratación.

“Por este medio quiero informar que no jugaré con Metapán, después que el presidente (Rafael Morataya) me ha tratado de estafador diciendo cantidades (de dinero que recibió de la dirigencia). Ahora, viene a poner bienvenido Mitchel Mercado a Metapán, en dado caso prefiero que me suspendan antes de jugar en un equipo donde el presidente me ha tratado de lo peor, dañando mi imagen por todos los medios y las redes sociales”, manifestó el atacante cafetero.

Pero Isidro Metapán salió al paso de las declaraciones de Mitchel Mercado con un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Informamos a todos los medios de comunicación y público en general que en ningún momento como institución hemos dañado la imagen del jugador (Mitchel Mercado). Al contrario, él mismo ha causado eso al ser conocedor del contrato que tiene firmado con nosotros y firmar con otro equipo (Alianza). Le pedimos al jugador Mitchel Mercado hacerse responsable de sus propios actos”, respondió el equipo cementero.

Por su parte, Lisandro Pohl, director deportivo de Alianza, tomó con calma las publicaciones de los caleros con respecto al caso Mitchel Mercado.

“Se arma una gran bulla con Michael Mercado. Miren, dejen que Metapán publique y diga lo que quieran; no caigan en su provocación, eso sólo demuestra lo inseguros que se sienten por su posición”, reaccionó el directivo en su cuenta de Twitter (@PohlLisandro).

Pero los cruces en redes sociales, lejos de terminarse, continuaron, ya que Rafael Morataya (presidente de Metapán) y Paolo Súarez (exjugador calero) también se refirieron al caso.

El presidente de los jugadores, en su cuenta de Twitter (@rafael_morataya), manifestó que “son estrategias viejas de Lisandro Polh”, ya que asegura que el dirigente albo ha llegado “ofreciendo más para enfermarle la mente al jugador y después estar en estos problemas, pero como presidente de METAPÁN voy a llegar a lo último para que respeten”.

En tanto, Paolo Suárez, en su cuenta (@psuarez80), criticó fuertemente a Mitchel Mercado por su publicación en Instagram.

“Quién es ese jugador para hablar mal de la institución y qué ha ganado? Y otra cosa, la imagen se la manchó él solo al firmar 2 contratos, pero bien que cuando Lito (Rafael Morataya) le adelantó dinero, lo agarró y Lito era el más vergón. Va señor, Mitchel Mercado”, escribió el uruguayo.