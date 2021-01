MINTRAB sigue sin responder a las peticiones de los trabajadores

Verónica Martínez

Con una voz suave y con apariencia cansada, Lucía Torres, huelguista de Florenzi, comenta cómo desde el 7 de enero de 2021 junto con algunos compañeros determinaron iniciar una huelga de hambre, que hasta el día de hoy mantiene firme, pero de la cual no han tenido una respuesta por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Por esta razón, La Mesa Permanente por la Justicia Laboral, el Colectivo Florenzi y el Movimiento de Trabajadores Despedidos se manifestaron por el aplazamiento que ha tenido el caso en el Juzgado 1° de lo Laboral, así como la falta de acompañamiento por parte del MINTRAB hacia los trabajadores vulnerados.

“Nosotros nos hacemos presentes este día para demandar justicia, que el Juzgado 1ro. de lo Laboral tome en consideración las normas pertinentes y que resuelva a favor de los trabajadores. No es justo, no es procesal que el juzgado de lo laboral se esté avocando a la cuestión de forma para no resolver el caso Florenzi”, fueron las palabras de Elías Evangelista, abogado de FESPAD.

Entre las demandas están: denuncias por despidos, falta de indemnización, pagos de salarios, planillas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y AFP. El llamado de los trabajadores al Ministerio Público es actuar en favor de la justicia, activando los procedimientos legales pertinentes y darle un seguimiento hasta garantizar los derechos laborales.

Carlos Bernal -miembro de la MPJL- expresó: “No comprendemos la insensibilidad de parte de los magistrados y jueces, hacia la clase trabajadora, eso es muy lamentable”. Sin embargo, esperan ser escuchados por las instancias correspondientes, para de una vez resolver la situación que está causando estragos económicos, sociales y de salud en los afectados.