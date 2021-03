MINSAL vacuna a 25 mil elementos de primera línea contra COVID-19

Yaneth Estrada

@caricheop

El Ministerio de Salud (MINSAL) continúo el proceso de inmunización contra el COVID-19 en personal de primera línea. A la fecha, se han vacunado más de 25,000 elementos desde la primera llegada de las dosis el 17 de febrero pasado. El Salvador ha recibido dos lotes de las vacunas de AstraZeneca, uno de adquisición propia y otra a través del mecanismo COVAX.

Algunos de los puntos de vacunación donde este martes fueron aplicadas las dosis anti-COVID-19 fueron: el Hospital Nacional San Rafael, Santa Tecla; la Unidad Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) Mejicanos; y el Hospital Nacional Rosales, en San Salvador.

Una de las beneficiadas, Mercedes Alvarado, expresó qué como personal de salud están expuestos a contagiarse del virus al atender a cientos de pacientes con COVID-19, entre estos, algunos pueden ser asintomáticos. “Considero que es una bendición que se nos tome en cuenta para ser de los primeros, para así poder seguir apoyando a los demás (pacientes)”, dijo.

Las vacunas llegan de occidente a oriente y de norte a sur, asegurando la correcta logística de las dosis para los 162 puntos de vacunación. Las vacunas son distribuidas a través de 17 rutas desde temprano por la mañana para asegurar que lleguen de manera oportuna.

Tras la vacunación al personal de salud, se espera aplicar las dosis correspondientes contra el COVID-19 a los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), la Policía Nacional Civil (PNC), Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y a los maestros.

Luego, la vacuna anti-COVID-19 llegará a los pacientes con morbilidad o enfermedades crónicas y luego a la población en general. Durante este proceso la vacuna es gratuita, voluntaria y universal.

Sobre la suspensión de la vacuna

Ante la suspensión de la aplicación de la Vacuna Astrazeneca contra la COVID-19, en más de una decena de países en Europa, principalmente, expertos explican el procedimiento y el porqué de esta medida preventiva.

Hasta la fecha, los países que mantienen esta negativa son: Francia, Italia, Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Letonia, Lituania, Estonia, Luxemburgo, Chipre, Bulgaria, Tailandia e Indonesia.

Esto se debe directamente por el principio de precaución, el cual sostienen que “cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el medio ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente”, detallaron los especialistas.

Agregaron que el principio de precaución tiene su analogía poblacional y ecológica en uno de los fundamentos de la ética médica, el principio de no maleficencia primum non nocere (primero no hacer daño) y contiene muchos de los atributos de la buena praxis en salud pública. “Aunque, claro, el amarillismo de los medios no se hizo esperar como no ha sido la excepción desde el inicio de la pandemia por COVID-19, dando por sentado algo que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) estaba “aún por determinar”, dijeron.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que “lo único que sabemos hasta ahora de esta vacuna es que es eficaz”. Pero, este lunes se sumaron a la suspensión de la vacuna: España, Alemania, Francia e Italia. “No hay ninguna razón por la que no se pueda vacunar con AstraZeneca”, enfatizó la OMS. La organización recuerda, según informa el corresponsal de RFI en Ginebra, que suspender un producto en caso de efectos secundarios no es excepcional, es más, es una prueba de que el sistema de vigilancia funciona y hoy en día no hay ninguna prueba que vincule los casos de trombosis que han padecido algunos pacientes tras haber recibido una dosis de AstraZeneca.

Para el doctor e infectólogo salvadoreño, Iván Solano Leiva, “los efectos tromboembólicos de la vacuna AstraZeneca son aislados”, por lo cual recomienda aplicar la vacuna, ya que “el beneficio es mayor que el riesgo”. Asimismo, el especialista cuestionó que “entre 75 mil y 100 mil personas laboran en el ámbito de salud, la cantidad de vacunas que entró al país (dos lotes), aún no alcanza a cubrir la totalidad”.