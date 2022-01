MINSAL debe poner más pruebas de COVID a disposición de la ciudadanía

Samuel Amaya

Tras el aumento de casos positivos por COVID-19 y a raíz de que los salvadoreños buscan realizarse una prueba PCR para detectar si el virus circula en su sistema; diputados de la Asamblea Legislativa han manifestado que el Gobierno debe poner a disposición más pruebas porque las que efectúan diariamente no alcanzan.

“Lo que debe hacer el Ministerio de Salud es suministrar de más pruebas PCR a todas las entidades de salud porque la gente lo demanda, está haciendo grandes colas, y eso lo que genera es un foco de infección, porque hay concentración de personas en lugares donde muchas veces los espacios en las instalaciones son reducidos. Los salvadoreños quieren estar tranquilos y asegurarse que no se han contagiado de COVID”, comentó el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que el GOES debe invertir más en la adquisición de pruebas no solamente PCR o antígeno, sino también pruebas rápidas, con el propósito que la detección pueda hacerse de manera temprana y rápida. Sobre esta prueba rápida, el Gobierno de El Salvador no ha adquirido ninguna, reveló Cuadra.

“En ese sentido, si es necesario apoyar con mayor financiamiento al MINSAL para que se puedan adquirir más pruebas, los votos de ARENA estarán a la disponibilidad del Gobierno, porque obviamente las pruebas no son gratuitas, hay que comprarlas”, destacó Cuadra.

Reacción de la contradicción del ministro Alabí

El ministro de Salud, Francisco Alabí en 24 horas se contradijo en sus declaraciones puesto que el martes, dijo que la variante Ómicron no circulaba en el país, pero este miércoles, dijo que dicha variante circulaba en El Salvador desde diciembre de 2021.

René Portillo Cuadra destacó que los asesores de Alabí le habían “informado mal”, pero eso no es lo importante, lo que sí, es que las pruebas deben estar al alcance de la población.

Mientras que el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, sostuvo que el Gobierno debe decir la verdad a la ciudadanía, ya que al admitir en momento oportuno que una nueva cepa circula, le sirve a las personas a que se resguarden y tomen las medidas necesarias para no contraerla. “Pero cuando se niega y se maneja la información, hay un tema más político, se le da un manejo político (a la pandemia), y eso pone en riesgo a la misma ciudadanía”, puntualizó Guevara.