MINSAL confirma cerca de 300 casos de COVID-19 por día

Yaneth Estrada

@caricheop

“No es posible que si tenemos las medidas, no las cumplamos. Estamos llegando casi los 300 casos por día de COVID-19. Este incremento va a poner en riesgo a más salvadoreños”, manifestó este miércoles el Ministro de Salud, Francisco Alabí. Además advirtió que “este virus no es visible, si tenemos grupos vulnerables, esto puede generar complicaciones. Le pedimos a los salvadoreños, que durante estas fiestas navideñas no dejemos de cumplir con las medidas de bioseguridad”.

El especialista también recomendó evitar la exposición en lugares donde hay espacios cerrados, ya que casi el 80 % de las personas pueden presentar síntomas leves de la enfermedad. «No tenemos que bajar la guardia, debemos seguir con los protocolos y esto es de importancia para la población”, agregó.

Este día El Salvador confirmó 43,772 casos de COVID-19, con 1,274 fallecidos, 3,136 activos y 39,362 recuperados. Solo ayer se registraron 295 contagios, con 9 decesos (5 masculinos y 3 femeninos) en grupos etarios de 30 a 80 años. «No tenemos que bajar la guardia, debemos seguir con los protocolos y esto es de importancia para la población», enfatizó el titular de salud