Ministro de Trabajo se retracta del pago de salarios con bitcoin

Melissa Sánchez

Redacción Diario Co Latino

El ministro de Trabajo, Rolando Castro explicó en un programa matutino este miércoles, que las declaraciones dadas el 16 de junio del presente año, habían sido sacadas de contexto con respecto a que se estaba analizando pagar los salarios con bitcoins.

“Totalmente descartado, yo ya lo aclaré, saqué los tweets correspondientes en cada uno de los medios, el Diario de Hoy nunca me da cobertura de las buenas noticias, pero resulta que lo había puesto como titular, y otros periódicos más, canal 21 fue el que lo sacó originalmente, pero después cuando yo puse la rectificación que me habían desnaturalizado eso, canal 21 eliminó los tweets”.

Además, recalcó que ese tema lo maneja el presidente junto con su gabinete económico y que su único trabajo en estos momentos es gestionar oportunidades de empleos. “El tema bitcoin lo define en toda su estrategia global el presidente, totalmente descartado eso que hicieron ayer, fue una falsa alarma y yo no creo que fue un error involuntario de los medios fue a propósito algunos medios les gusta tergiversar la información”.

Al preguntarle sobre si el ministerio de hacienda y de economía estarían estudiando que se paguen los salarios con bitcoin a largo plazo mencionó que “yo dije que estos temas los está analizado Hacienda y Economía y otros sectores que tiene que ver con temas generales, nunca he hablado del tema, incluso, no es mi tema”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en conferencia de prensa afirmó que los salarios se pagarán en dólares.

“Quiero ser claro que los salarios se seguirán pagando en dólares. El Bitcoin se considera como una moneda de curso legal pero no sustituye al dólar, sigue vigente la Ley de Integración Monetaria”, agregó.

Con respecto al aumento del salario mínimo, Castro dijo que están tratando de reformar una ley a nivel general que busca medidas integrales para la clase trabajadora “tenemos un equipo técnico trabajando sobre esas áreas, uno no va a hacer una propuesta populista (refriéndose a las diputadas del FMLN que piden aumento del salario mínimo), el primer criterio es que nunca va haber un aumento si no se analiza con los trabajadores y con los empleadores”.

“Ya estamos corriendo posibles escenarios, pero no se pueden hacer público, mientras no sea analizada en el Consejo del Salario Mínimo, y no puedo comprometerse con una fecha”.

Por otro lado, habló en relación con el viaje realizado a Ginebra, en el cual presentó un informe a la OIT, debido a una denuncia interpuesta por la ANEP, contra el Estado salvadoreño sobre la falta de dialogo social tripartito, la debilitación del Consejo Superior de Trabajo, y por la persecución del empresario Javier Simán “por lo que se le ha investigado (Simán) en El Salvador no tiene que ver con la con la representatividad de un gremio es precisamente por un tema de evasión”.

Asimismo, el ministro expuso en la OIT, los casos de los asesinatos de dos dirigentes sindicales, el primero es un hecho ocurrido en enero del 2010 en una alcaldía de Santa Ana y el segundo es de un dirigente de la Alcaldía de San Salvador.

Igualmente, expresó que se reunió con el Concejo de Derechos Humanos de la ONU, y con la comisionada Michelle Bachelet para hablar sobre la sustitución de los magistrados y del fiscal. “Yo lo que llevé fueron cuatro Habeas Corpus, cuatro inconstitucionalidades y cuatro amparos, muchos de ellos no habían sido resueltos, por la Sala de lo Constitucional y por el fiscal”.

“Ellos incurrieron en tres cosas muy importantes, número 1 hubo negación de justicia para el pueblo salvadoreño, número 2 aplicación selectiva de justicia y 3 hubo justicia tardía para muchos sectores. El fiscal y la Sala definieron dos categorías, aquellos del poder fáctico que se resolvían de inmediato y aquellos que eran comunes y corrientes como pueblo salvadoreño que se archivaba, por lo tanto, la Asamblea Legislativa tomó la decisión”, dijo el ministro.

Adicionalmente, Castro resaltó que el país se encuentra en su “mejor momento” con respecto al programa de migración laboral, y su relación con Estados Unidos. En los próximos meses enviará más de 600 personas al país norteamericano, de igual manera están buscando nuevos mercados y realizando diagnósticos de demandas de los nuevos países.

“Tenemos un Convenio con España, estamos teniendo acercamientos muy fuertes con Croacia para enviar un contingente reducido para ir a explorar el mercado laboral de allá, no están solicitando 100 pescadores para Alaska”, esperamos que de acá a diciembre estaremos enviando 1,500 a 2,000 personas para estos lugares”, concluyó Castro.