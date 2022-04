«Ministro de Trabajo debe pedir perdón a la clase trabajadora»: Ricardo Navarro, del CESTA

Gloria Silvia Orellana



“Me parece un hecho insólito que un ministro de trabajo diga que la marcha de los trabajadores es en apoyo de actos criminales, está totalmente fuera de lugar y es un insulto a la clase trabajadora. Y debe pedir perdón a la clase trabajadora”, dijo Ricardo Navarro, presidente del CESTA.

La reacción del ambientalista se dan luego que circularan en las redes sociales declaraciones del ministro de Trabajo, Rolando Castro, señalando a las marchas de mañana domingo 1o de Mayo, en que se conmemora el “Día Internacional del Trabajo”, como un “apoyo a los grupos pandilleriles”, además de la amenaza de que “capturarían a marchistas”, dijo el funcionario.

Las reacciones no se hicieron esperar, una parte del movimiento sindical, cuyos dirigentes, Mario Monge de AGEPYM, y Roswal Solórzano (No + AFPs), anunciaron que se unirían a la celebración del 1o de Mayo con el gobierno en un hotel capitalino donde habrá anuncios a la clase trabajadora, y que para no participarán en la tradicional marcha.

Estas acciones no pasaron desaparecidas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y la Asamblea Pacífica, Clement Voule, quien expresó su preocupación por las declaraciones del ministro de Trabajo, Rolando Castro, de ligar a las y los trabajadores que marchen este 1o de mayo con “las pandillas”.

No obstante, el ministro Castro, en las últimas horas cambió el tono de sus declaraciones, y expresó a un medio de radiodifusión que “En ningún planteamiento que yo he dado, he hablado de acciones que autoridades de seguridad deben de actuar. He dicho que nosotros vamos a estar conmemorando con el verdadero movimiento sindical”.