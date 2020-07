Ministro de Salud advierte que no hay condiciones para avanzar a la segunda fase de la reapertura económica

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo esta mañana que no hay condiciones para iniciar la segunda fase de la reapertura en la economía, ya que implicaría poner a la población en mayor exposición al coronavirus, en momentos en que la pandemia de covid19 se sigue expandiendo.

Afirmó el funcionario que solo una cuarentena de 15 días, cumplida de manera estricta por la población, puede frenar la expansión acelerada del virus SARS-CoV-2, responsable de provocar la enfermedad.

Según el calendario elaborado por el sector privado y el Gobierno, la segunda fase de reapertura de la economía iniciaría el martes 7 de julio e incluye el reinicio del servicio de transporte de pasajeros y otras actividades comerciales.

Alabi expresó su desacuerdo con la propuesta de los diputados de implementar cuarentenas focalizadas en sectores puntuales considerados focos de infección del virus.

Argumentó, que estamos en uno de los puntos más críticos de la pandemia y citó que el miércoles hubo 298 casos. «Definitivamente, uno los puntos más altos que hemos Estado», agregó.

«El sistema de salud está saturado, para de alguna manera, quisiéramos tener la cura y desaparecer la enfermedad, pero eso no está en las manos del ministerio» advirtió.

Aseguró Alabi que esa estrategia focalizada ya la usó el Ministerio de Salud al principio de la pandemia, cuando el coronavirus no se había expandido, pero que hoy no es efectiva, especialmente porque la cantidad de pruebas tomadas no reflejan en su totalidad el nivel de contagio, que puede ser más alto. Si esto fue así, nadie se dio cuenta, pues, lo que la ciudadanía tiene registrada es un cuarentena general y obligatoria.