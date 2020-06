Ministro de Salud advierte de incremento de casos de COVID-19 en dos semanas 

Yaneth Estrada

@caricheop

El ministro de Salud, Francisco Alabi, consideró que el número de contagios de los últimos días no se debe a la reapertura de la economía, pero no descarta incremento de no cumplir con las medidas de prevención debido a la pandemia mundial de covid-19.

«Los resultados de la apertura se observarán en dos semanas, si no hubiéramos tenido cuarentena el contagio habría sido mayor», recalcó este día en el programa Diálogo con Ernesto López.

Alabí culpó a los representantes de la ANEP por tener una intervención bastante particular en la pandemia, «han aprovechado las circunstancias para acelerar una apertura que podría generar un incremento de casos de COVID-19».

Cabe destacar que actualmente, El Salvador suma 4,200 casos confirmados de COVID-19 , de los cuales 1,883 activos, 82 fallecidos y 2,235 personas han superado la enfermedad.