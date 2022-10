Ministro de Hacienda “jugó con su discurso” sobre la brecha presupuestaria 2023

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luego que se diera a conocer que el Gobierno necesita de casi 1,200 millones para financiar el proyecto de Presupuesto 2023, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, planteó que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, “jugó con su discurso”, ya que planteó que la brecha presupuestaria sería solamente de $472 millones.

“Con lo que se presentó (el martes) da entender con hechos concretos que el presupuesto 2023 hoy por hoy no cuenta con el financiamiento establecido; $1,139 millones sería hoy por hoy la verdadera brecha que existiría”, enfatizó Ortiz.

A juicio de Ortiz, hubiese sido más franco decir que se esperaba que con la aprobación de este monto de deuda, la brecha quedaría de $472 millones. “Pero al parecer nuevamente nos vemos ante la brecha de la brecha, como el año pasado en el presupuesto 2022, la brecha es lo que no está financiado con ingresos y que va a ser necesario endeudarnos, y la brecha de la brecha es que aun endeudándonos hace falta otro poquito que no hemos logrado conseguir”.

“Hubiese sido más honesto explicar a la población que se van a hacer los esfuerzos para eso, (pero) hay una discordancia entre el discurso y las acciones y habla de que nuevamente estamos ante un presupuesto que no necesariamente cumple el requisito constitucional de estar equilibrado”, criticó la legisladora.

Sobre la poca transparencia del presupuesto, la diputada Ortiz recordó que los presupuestos se han hecho públicos el 30 de septiembre, pero “hoy ha habido un retroceso en ese punto porque ya ha pasado una semana y no se conoce; solo datos aislados y a nivel internacional eso pesa”.

“Por otra parte, queda la pregunta del porqué si ya lo entregaron a la Asamblea porque no lo hacen público. Deja pensar que no lo han terminado o que hay algo que aún no está definido. El 30 de septiembre el presupuesto debería de ser público para toda la ciudadanía”, enfatizó Ortiz.

Según dijo, aún en la Asamblea Legislativa los diferentes grupos parlamentarios están a la espera de que la iniciativa del presupuesto llegue a la Comisión de Hacienda para que pueda ponerse a disposición de los diputados.