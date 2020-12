Ministerio de Trabajo se olvida de sindicatos de trabajadores

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

Diversos sindicatos de trabajadores se manifestaron en las afueras del Ministerio de Trabajo para dar a conocer su descontento sobre la retención de sus credenciales de trabajo, ya que ellos aseguran tener ocho meses que dicha Cartera de Estado no les dice nada al respecto.

La secretaria general del Sindicato Salvadoreño de Industrias Textiles y Similares (SSIT), Rosa Evangelina Granados expresó, que desde que está el ministro Rolando Castro al frente del Ministerio de Trabajo, esta institución “deja mucho que desear”; porque a pesar de que vean una violencia hacia las mujeres en su trabajo no prosigue, no le da el seguimiento necesario sino, que “los patrones, la mala práctica que hacen es que dejan el acoso laboral, dejan la violencia cuando llegan las inspecciones y dan por subsanado y a los quince días se vuelve a repetir el acoso laborar”. Estas violaciones a la clase trabajadora se dan en la mayoría de las empresas privadas en el sector de maquila y especialmente en una empresa llamada “FYD S.A de C.V.” que ha hecho un proceso jurídico en los juzgados para desaparecer el sindicato, que se presume que fue por una realización de conferencia de prensa el 13 de noviembre de 2019, para denunciar los acosos laborales por estar el sindicato en acefalia “nos deja en una posición vulnerable ante esta situación”, indicó Rosa Granados.

También los sindicatos manifestaron que como son independientes y no forman parte de ningún comité, le bloquean las entregas de credenciales y haciendo uso de la Ley Orgánica se toman todo el tiempo del mundo para alargar la espera en la entrega de las mismas, aún sabiendo que como trabajadores obreros y demás, el no contar con las credenciales los expone a los patronales a decisiones críticas para los trabajadores, mientras que el Ministerio de Trabajo “en lugar de apoyar, se vuelve en una piedra de tropiezo al no agilizar los procesos de documentación”, aseguraron.

Rosa Granados añadió que llevan alrededor de ocho meses sin que el Ministerio de Trabajo les entregué la credencial pero que observan que a otros sindicatos aliados al ministerio sí le se les entregan en menos de veintidós días dichas credenciales por lo que piden al titular de Trabajo, Rolando Castro, que una los criterios en uno solo, porque hay algunos sindicatos que les piden ciertos requisitos y a otros no, “a algunos sindicatos se las pone difícil” indicó Rosa.

Las consecuencias de no contar con una credencial los deja como en una “guerra”, es decir, vivir en la clandestinidad y como repercusión podrían tener despidos masivos, no dar los permisos para cuidar a ciertos familiares según lo establecido en el artículo 29 del Código de Trabajo, y además violarían más los derechos de los trabajadores porque el sindicato en conjunto acompaña y resuelve todas las problemáticas del personal en su diario vivir dentro de la empresa sin necesidad de ir al Ministerio de Trabajo porque en dicha cartera de Estado “en vez de apoyar, hunde al trabajador”, señaló la secretaria general de SSINT, por lo que sin las credenciales y sin sindicatos dejaría vulnerables a todos los trabajadores para que las empresas hagan sus maldades.

Rosa Evangelina Granados también mencionó que lo que hacen algunas empresas es que conforman sus propios sindicatos pro-patronales donde a ellos sí les están facilitando las garantías sindicales, manteniendo una posición favorable y benéfica dentro de las empresas y ahí sí el Ministerio de Trabajo entrega las credenciales en menos de veintidós días. Por lo cual, el no entregar con las credenciales sería dejar vulnerables a los trabajadores sin los derechos que le corresponden como por ejemplo, pagos, bonos, horas extras, permisos laborales ente otras cosas.

Piden al ministro de Trabajo que sea transparente, igualitario y que sobretodo les de las credenciales en menos de veinte días porque ya hay una ley en la Asamblea Legislativa de reforma de la Ley Orgánica para que el Ministerio entregué esas credenciales en veinte días.