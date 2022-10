Ministerio de Salud reporta 30 hospitalizaciones por COVID-19

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Ministerio de Salud informó que en el mes de septiembre se contabilizaron 25 días con cero muertes por COVID-19, los casos confirmados se mantienen por debajo de los 200 diarios y el 80% de ellos son pacientes asintomáticos; únicamente se reportan 30 hospitalizaciones a escala nacional a causa del virus

Una de las estrategias que ha permitido la identificación oportuna de casos de COVID-19 es el tamizaje comunitario, a través del cual diariamente son desplegadas las cabinas de diagnóstico del Equipo Interdisciplinario de contención Epidemiológico (EICE) a los distintos municipios del país.

Este jueves, dos cabinas fueron trasladadas al parque La Concordia de la cabecera departamental de Ahuachapán y al parque central de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, donde los habitantes acudieron para la toma gratuita de la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés).

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, el Ministerio de Salud contabiliza 2,610,114 de pruebas PCR tomadas a la población salvadoreña, de ser un resultado positivo es monitoreado por profesionales de salud, para evaluar su condición y enviar el kit de medicamentos.

“Había días en que en la región oriental ya no programábamos entregas de kits de medicamentos, porque no programar kits de medicamentos significa que ya no tenemos positividad en regiones enteras y esto se traduce en una cantidad mínima de casos”, recalcó el ministro de Salud, Francisco Alabi.

Asimismo, enfatizó en la importancia de vacunarse contra el COVID-19, sobre todo, si pertenece a un grupo considerado como vulnerable, desde el 17 de febrero de 2021 que inició el proceso de inmunización cerca de 11.3 millones de dosis han sido aplicadas.

Alabí añadió que quien desee aplicarse cualquiera de las dosis correspondientes de la vacuna para adquirir mayor protección, puede acudir a las unidades de salud y a los Fosalud, incluso, en horario nocturno y fines de semana.

“Seguimos haciendo todo lo necesario, está a disposición el medicamento, los insumos, todo lo que se requiera para atender aquellos casos que puedan presentarse. Estamos teniendo una cantidad extremadamente baja de casos, el Hospital El Salvador sigue trabajando para salvaguardar la vida de la población, tratando casos por COVID-19 y otras enfermedades”, señaló el funcionario. El sitio web del gobierno desde el pasado 28 de agosto no actualiza los datos de las personas positivas, cuando reportó 230 casos de COVID-19, el país contabiliza hasta la fecha 201,785 casos confirmados, de los cuales 179,410 se han recuperado; 4,230 son fallecidos y 18,145 activos, de esta última cifra 31 pacientes permanecen en estado crítico, 108 graves; 4595 moderado; 4742 estable y 4838 asintomáticos.

Agregó que por el momento hay 9 casos positivos por viruela símica, los pacientes han presentado sintomatología baja, cinco han sido dados de alta y cuatro siguen con su tratamiento, ninguno se encuentra en estado de gravedad.

Además, informó que a la fecha no se ha tenido ninguna letalidad a causa del dengue, pese a que el país está en una época de bastante lluvia, lo cual facilita la proliferación de zancudos, pero las jornadas de fumigaciones, inspecciones casa por casa y abatización ha permitido llegar a una zona de seguridad.