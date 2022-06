Ministerio de Salud inicia vacunación contra la influenza

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con el objetivo de evitar casos graves de gripe y sus complicaciones, el Ministerio de Salud inició el plan estratégico de vacunación contra la influenza, priorizando a niños de seis meses a cinco años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, anunció que son cerca de 1.5 millones de dosis disponibles en todas las unidades de salud del país. Proteger a la población vulnerable contra la influenza evita los ingresos hospitalarios de gravedad; esta enfermedad respiratoria tiene hasta el 7.5% de mortalidad en personas con enfermedades crónicas.

Según el funcionario, la vacuna que se estará aplicando contra la influenza es tetravalente hemisferio sur, la cual protege contra las neumonías causadas por la influenza H1n1, H3n2 y las 2 cepas B. Esta brinda mayor protección contra las influenza tipo A y B, y disminuye el riesgo de letalidades o neumonías a causa de los virus del tipo respiratorio.

Esta medida se suma a la vacunación contra el COVID-19, que ya suma 10,892,892 dosis aplicadas, las personas que deseen colocarse ambas vacunas a la vez pueden hacerlo sin correr ningún peligro.

Desde el año pasado, Salud fortaleció la cadena de frío en las unidades de salud para el resguardo de todas las vacunas que forman parte del esquema regular y así garantizar la temperatura idónea que mantiene la efectividad del biológico.

“Se ha registrado un aumento de casos, pero no se han generado muertes a causa del COVID-19, estamos reportando varios días sin enfrentar letalidades por esta enfermedad; asimismo, no se han tenido hospitalizaciones por la enfermedad, el Hospital El Salvador se mantiene con más de 900 camas disponibles.

Probablemente, existe la circulación de nuevas variantes de COVID-19, específicamente de Ómicron, que puede estar generando este incremento de la transmisión”, aseguró.

El ministro de Salud reiteró que cuentan con el biológico suficiente para brindarle a la población la primera, segunda, tercera y cuarta dosis contra el covid; además, mantienen los tamizajes comunitarios, la estrategia del 132, entrega de kit de medicamentos, que incluyen el antiviral Molnupiravir, para entregarle a los pacientes con una prueba positiva.

Alabi pidió a la población que de presentar síntomas respiratorios acuda a las cabinas para tomarse una prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) para descartar que sea COVID-19, además, seguir cumpliendo con las medidas sanitarias, como lavado constante de manos, uso de alcohol gel y mascarilla, aunque esta ya no sea de uso obligatorio.