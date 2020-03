Milton Garay, diputado del FMLN. Foto Diario Co Latino/Cortesía

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Respeto al trabajo del IAIP pidieron los comisionados ante los señalamientos y cuestionamientos realizados este viernes, durante el bloqueo de acceso a la información pública que mantiene el Ministerio de Defensa Nacional a los archivos militares de 1970 a 1995, sobre las ocupaciones militares a la Universidad de El Salvador.

El viernes por la mañana los comisionados del IAIP se hicieron presentes al Ministerio de Defensa Nacional, tal como había sido acordado en una audiencia oral. Sin embargo, la visita se tensionó ante la fuerte presencia militar y el impedimento de ingresar de las comisionadas para verificar la presencia o descartar la información solicitada por la UES.

El ministro de Defensa Nacional, René Merino denunció que el IAIP estaba irrespetando una medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Además que habían bloqueado el paso vehicular en las instalaciones “esto va en contra de cualquier protocolo de seguridad”, dijo.

Silvia Cristina Pérez, presidenta del IAIP afirmó que el proceso que hace mención el ministro es en el caso NUE 93 A 2016. “Por lo tanto, sus efectos no tienen ninguna relación con este procedimiento (…) el argumento dado por el titular no fue manifestado en ninguna de las etapas del procedimiento. No obstante, haber sido notificado a través del apoderado legal de esta institución, quien tampoco no se opuso a la diligencia”, explicó.

El IAIP denunció que fueron vigilados y fotografiados con cámaras, drones y celulares, por lo que denunciaran ante instituciones internacionales este tipo de intimidación a la que fueron objeto, y que solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección al considerar estos hechos de gravedad. Además solicitaran una audiencia temática al CIDH ante los constantes ataques en su contra.