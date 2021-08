Mijangos de El Salvador no pudo en Tokio con el fantasma de Usain Bolt

Deportes Diario Co Latino

(Nota del TeamESA). Para José Andrés Mijangos el gran objetivo de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 era lograr el récord nacional de los 200 metros planos que se mantiene vigente desde 1997. Sin embargo, su tiempo en el primer heat lo dejó en la séptima posición entre siete atletas y lejos de su meta. Sus 21 segundos con 66 décimas fueron insuficientes para romper la marca de los 21.05 que Rubén Benítez impuso hace 24 años. (Co Latino manejo esta nota bajo el contexto de Usain Bolt).

El salvadoreño fue superado por Rasheed Dwyer (Jamaica), ganador del heat, y también por Divine Oduduru (Nigeria), Anaso Jobodwana (Sudáfrica), Jorge Vides (Brasil), Fode Sissoko (Malí) y Shota Ilzuka (Japón). Al final terminó 45 entre 50 competidores en esta prueba.

“Por sobre todo feliz de haber competido en unos Juegos Olímpicos, poder estar con los grandes. Ha sido una temporada difícil, he estado fuera de ritmo por falta de competencias, solo tuve una competencia internacional y la base de entrenamiento en Fujisawa, pero me voy motivado para seguir entrenando y competir en los próximos Juegos”, dijo Mijangos en la zona mixta.

Agregó que, «estar fuera de ritmo me ha afectado porque físicamente me siento super bien y me llevo la felicidad de haber competido por El Salvador en unos Juegos Olímpicos y agradezco a las personas que me apoyaron y estuvieron pendientes de mí”. Me voy motivadísimo para poder competir en los Juegos Olímpicos de París”.