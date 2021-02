Miguel Pereira confiado en el triunfo

Mirna Jiménez

@Diario Co Latino

«En las estadísticas de boca de urnas vamos arriba», expresó Miguel Pereira está mañana unos minutos antes llegar a emitir su voto en el Centro de Votación Fé y Alegría. El acalde compite por una nuevo periodo al frente de la alcaldía de ese municipio del oriente del país.

Acompañado de un nutrido grupo de seguidores incluyendo el precandidato de Nuevas Ideas Arturo Castellón de San Miguel, Pereira dijo que la gente de ese partido lo apoya a él y no a Will Salgado. «Will Salgado es de GANA y no de Nuevas Ideas, por lo que los militantes del partido me han dado sus respaldo por lo cual estoy agradecido», expresó y explicó que muchos de los problemas que se han registrado en las Juntas Receptoras de Voto (JRV), se han generado porque la gente del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) habían utilizado puestos que no le correspondían.

Aseguró que aún cuando no han tenido el FODES, y la recaudación fiscal bajó abruptamente por la pandemia los proyectos han seguidos, utilizando el ingenio y la creatividad.

Luego reitero que de ganar de nuevo seguirá con su programa de becas para jóvenes, los huertos caseros, así como impulsará nuevos proyectos con el apoyo de todos los migueleños a los cuales gobierna independientemente del partido que pertenezcan. «Ese es mi estilo», subrayó.