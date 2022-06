Migración indocumentada exige de  intervención a problemas estructurales

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Presentamos esta Red de Migración y Desarrollo El Salvador, con el objetivo de hacer un llamado de atención a este tema, que debe estar en la agenda pública, y en el cual todos los sectores deben articularse y aportar para su abordaje y solución”, señaló, Karla Castillo, integrante de la Red de Migración y Desarrollo El Salvador.

Bajo el lema “Es necesario atender el tema de migración en El Salvador”, un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos se unieron para formar la Red de Migración Y Desarrollo, con el objetivo de visibilizar el problema migratorio y generar soluciones desde una articulación de saberes y experiencias de la sociedad civil organizada, instancias gubernamentales y el sector privado. “Es una problemática a la que debemos dar una solución y deben crearse estos espacios articuladores entre diferentes organizaciones que dialoguen, propongan, evidencien y generen diálogos. Y hay algunos avances, algunos programas como las -visas laborales- (MRREE) , que es una solución acertada a la falta de empleos y bajos salarios en el país”, dijo Castillo.

No obstante, consideró que esas acciones cubren solo una parte, pero la problemática migratoria exigía mayores aportes, “es importante recalcar que hay retos considerables e históricos, que como tal, plantea mayores recursos (Estatal) y que sea tema de agenda reconociendo la problemática, y aquí aportaremos como la mesa de la Red de Migración y Desarrollo El Salvador”, reafirmó.

El llamado de la Mesa de Migración enfoca su visión humanista y coligada, a partir del artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos (1949) que enmarca, que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y también a su regreso al país de origen.

En cuanto a las causas de la migración indocumentada Castillo agregó que son múltiples y estructurales, asociadas a la pobreza multidimensional, la desigualdad social y la injusta distribución del ingreso, además, de bajos salarios y la limitaciones más evidentes en la cobertura de la Canasta Básica.

Solo en el tema económico la CEPAL en su informe anual “Panorama Social de América Latina 2021” ha reconocido que la pandemia de COVID-19 fue un detonante para que más salvadoreños se vieran sin recursos para atender sus necesidades básicas. Y, por tanto, ahora la pobreza pasó de representar el 30.4% (2019) a un 30.7% (2020) .

Esos porcentajes presentados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contrastan con las proyecciones del actual gobierno, que estimó que la pobreza total afecta al 26.2% de la población (4.5 menos), pese a que el gobierno recortó 4.22 millones en programas contra la pobreza, dejando con 2.7 millones menos de inversión social para el 2022.

Al confrontar datos migratorios registraron que hasta mediados de 2020 la salida de 187 mil 232 salvadoreños los que han pedido refugio en otras naciones, como lo documenta el informe de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

EL ACNUR también calificó esta situación como la cifra más alta de migrantes provenientes del Triángulo Norte, que lo integran: Guatemala, El Salvador y Honduras . Danilo Pérez, de la Red de Migración, sugirió que ante las causas estructurales de país, que provocan la migración la propuesta viable e inmediata era el “aumento de inversión pública y privada”, dirigida en proyectos y programas sociales que den cobertura a la población vulnerable que deciden migrar por que están expuestas a situaciones límite.

“Entre las causas que provocan la migración, la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (DIGESYTIC) nos mostró, al comparar los datos de 2019 y 2020, que el nivel de pobreza es de un millón 800 mil personas en el país, que se incrementó al 2019 en más de 300 mil personas, entonces, el tema de la inversión pública y privada tienen un contexto de importancia y de urgencia”, recalcó.

“Y lo que la Red de Migración pretende es establecer ese proceso de diálogo tanto en las organizaciones sociales como con los tomadores de decisión y sectores privados de este país. Así como los organismos de la ONU, que están articulados en el tema de migración y, porque la Red de Migración genera estudios, propuestas e investigaciones hasta en la atención de personas que en su ruta migratoria desaparecieron”, sostuvo Pérez.

A estas causas estructurales de la migración indocumentada, agregaron el tema del “cambio climático”, como fundamento de nuevas movilizaciones internas y hacia otros países. Esto fue contextuado con la situación de asentamientos rurales que residen en el “Corredor Seco”, un espacio que atraviesa toda Centroamérica, convertida en una franja con mayor vulnerabilidad a sequías e inundaciones, y se han convertido en fenómenos hidrometeorológicos que generan pérdidas económicas, materiales y humanas.

“La mayoría de migrantes son del área rural -según proyecciones- y que son las mujeres las que más se van, ya sea por problema de violencia doméstica, no solo violencia generalizada, así como bajos salarios, falta de empleos. Y mientras, no se atiendan estas causas y por más muros que edifiquen en México o Estados Unidos, no detendrán la migración la gente, los tomadores de decisión y el sector privado deben generar los cambios”, manifestó Pérez.

La Red de Migración y Desarrollo El Salvador considera importante que ante el fenómeno migratorio se implementan además acciones concretas, relacionadas al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, retomando el artículo 8, para salvar vidas y emprender iniciativas internacionales, coordinadas sobre migrantes desaparecidos, subrayó, Omar Jarquín.

“Les puedo decir sobre los migrantes desaparecidos, que nosotros tenemos en más de 10 años de trabajo y, hemos identificado alrededor de 50 personas las cuales han sido retornadas. Dirán la cifra es baja, pero esta es una búsqueda y una investigación de nuestros familiares desaparecidos en ruta a los Estados Unidos, que requiere entre 1 a 10 años para lograr encontrarlos y hasta 20 años para encontrarlos y retornarlos al país, personas que un día marcharon con la esperanza de una vida mejor, y que por una razón sus sueños fueron truncados y no pudieron llegar”, puntualizó Jarquín.