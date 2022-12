“Mientras mujeres y niñas sigan viviendo violencia es difícil el desarrollo de país”: Ana Isabel López (MSM)

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

A pocos meses de cumplir 35 años de fundación la Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), su directora Ana Isabel López, anunció que continuarán fortaleciendo a través de sus proyectos la reivindicación de los derechos de las mujeres salvadoreñas en el territorio nacional.

“El Movimiento Salvadoreño de Mujeres fue creado en febrero de 1988, trabajando junto a las mujeres en 19 municipios de 5 departamentos, pero el próximo año ampliaremos a 38 municipios en 8 departamentos del país. Nuestro Plan Quinquenal, fue aprobado en agosto pasado y tenemos expectativas de seguir adelante”, afirmó Ana Isabel López en entrevista exclusiva con Diario CoLatino.

– ¿Cuál es la lectura de la MSM luego de 35 años de trabajo con mujeres?

Ha sido un gran trabajo y comprometido y pues en todo este tiempo hemos ido implementando diversas estrategias -en donde- hemos trabajado y acompañado las necesidades más sentidas de las mujeres y apoyando diferentes procesos.

Estamos en algunos de los departamentos que participaron desde su creación como San Vicente y Usulután, en donde están mujeres fundadoras del MSM, que siguen siendo parte de la base social organizada. Claro, todo esto no ha sido fácil pero hemos contado con la ayuda solidaria y cooperación internacional para implementar esos proyectos de desarrollo.

– ¿Qué tipo de proyectos desarrollan con las mujeres?

Proyectos de organización, fortalecimiento del tejido social y también de iniciativas económicas y sociales. Hubo un módulo de mejoramiento de letrinas aboneras para sus hogares. Y quizás no hubiéramos querido que se diera énfasis a esto, pero para las mujeres significaba mucho para tener una vida más cómoda de lo que tenían en ese momento.

Porque la gente pide ese tipo de proyectos que debería ser un proceso de las municipalidades en sus territorios e implementarla en las comunidades, pero si no lo hicieron cuando tenían el FODES, menos lo harán ahora, -la verdad- no sé cómo siguen funcionando actualmente.

– ¿Cuál es el enfoque principal de la MSM?

Nuestro enfoque principal de trabajo es la organización del tejido social en las comunidades, de sus municipios en sus departamentos. Y todo está organizado a partir de la participación también, de los actores territoriales como las alcaldías, la Policía Nacional Civil y otras instituciones, sin importar el partido político del gobierno local.

Hemos organizado siempre y nos hemos presentado durante todo este tiempo con el proyecto y lo que estamos implementando y claro invitándolos a participar porque mucho de lo que construimos son políticas municipales de género, para que ellos también cuenten con herramientas sobre la igualdad de género.

También, hemos construido ordenanzas municipales relacionadas al tema de medio ambiente, población con discapacidades y otros temas, o sea, estamos aportando estos instrumentos jurídicos en las municipalidades para que las lleven a la práctica porque son ellos y ellas los indicados responder a las demandas de sus poblaciones.

– ¿En cuanto a derechos de las mujeres como trabaja el MSM?

Nosotras hacemos también lo nuestro, que corresponde junto a las mujeres en sus territorios a formarlas en el conocimiento de sus derechos, para que ellas, posteriormente los reivindiquen y las autoridades las implementen.

La mayoría de nuestros proyectos no se implementan si las mujeres no están previamente organizadas, formadas o capacitadas -lo digo- porque hablar de la violencia de género, logrando iniciar estos procesos con las mujeres en los municipios y comunidades no fue fácil, -ni es fácil todavía- ellas han tenido que aprender mucho de las leyes como Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y hemos venido formando a las mujeres en estos procesos.

– ¿Cómo van estos procesos en los territorios?

Lamentamos, que en algunos cantones y municipios la violencia a las niñas y mujeres, sigue sucediendo y es algo que cuesta porque -como lo hemos dicho- en la mayoría de estos casos los violadores y abusadores de estas niñas y mujeres son familiares, son personas amigas y esto hace difícil que la familia ponga una denuncia.

No obstante, seguimos tratando de avanzar estamos en este proceso de avanzar tanto con las mujeres y los hombres, porque tenemos procesos de masculinidades, porque se debe abordar con toda la familia y venimos trabajando desde el año 2005. Quisiéramos realmente erradicar estos tipos de casos sabemos que es difícil, pero seguiremos invirtiendo tiempo y conocimiento para eliminarlo.

– ¿Qué enfrentan las mujeres en los territorios?

Las mujeres están enfrentando violencia emocional, física, verbal y familiar, pero muchas mujeres desde hace algunos años que están conociendo sus derechos están tratando de poner un paro a esto, que ya no se repitan estos abusos y no es fácil, porque junto al agresor, también las autoridades encargadas de aplicar la justicia muchos desconocen las leyes que amparan a las mujeres o se hacen “los del ojo pacho” con las acciones de los agresores.

Y estamos trabajando también con las mujeres en la ruta de acceso a la justicia, como ellas pueden denunciar, dónde acudir, sostener los procesos judiciales, porque este un problema que tenemos con las mujeres, quienes se aburren o pierden esperanza porque la justicia no avanza en sus casos. Y mucho más, el agresor sigue violentándolas en su hogar, entonces ella abandonan su proceso son dos cosas que las instituciones deben mejorar avanzar en la investigación de las denuncias y aplicar mas rápido la justicia de verdad.

– ¿Cómo han vivido las mujeres en el marco del Estado de Excepción?

Recientemente, tuvimos una noticia positiva y es que liberaron a una compañera que capturaron hace unos meses en el Bajo Lempa. Y quisiéramos que todas las compañeras y compañeros que fueron detenidos bajo este Régimen de Excepción, sin tener delitos que perseguirles las autoridades los liberaran de inmediato.

Esta compañera que fue detenida meses atrás, tuvo que dejar a su niña de cuatro meses, con los familiares ¿Y qué pasó?, bueno quienes se quedaron a cargo de la bebé le tuvieron que quitar la leche materna que es vital para la salud de las niñas y niños. La familia se hicieron cargo con lo poco que podían hacer pero, toda esta crisis familiar estas personas las están asumiendo endeudados, preocupados por el destino de sus familiares y buscando como seguir adelante.

– ¿Cómo evalúan esta situación?

Esto es grave, tuvimos una reunión con muchos familiares de esta zona y estas personas lloraron, porque se sienten frustrados de no poder ayudar a sus familiares, porque el gran problema que guardan es la tristeza que se los llevaron y no saber de ellos o su paradero. Y tanto tiempo que ha durado el Estado de Excepción (9 meses) la gente internada mientras los investigan pero sabemos que es imposible que investiguen a esa cantidad como corresponde en la ley.

Con esto no estamos diciendo que si la persona es culpable o tiene antecedentes penales que pague su delito como corresponde. Nos parece injusto que familias cuyos integrantes son inocentes, deberían ser puestos en libertad o las familias saber en dónde se encuentran porque sabemos que las más afectadas deben saber donde están los detenidos sin las madres las más afectadas son las madres que buscan a sus hijos e hijas, y toda esa situación emocional de estas personas nos preocupa.

Por el momento, solo sabemos que mucha gente está en la prisión y no sabemos realmente en qué condiciones se encuentran, qué situaciones enfrentan a diario con los abusos, pero lo peor es que no sabemos cómo será una sociedad enferma psicológica y socialmente en unos años más y cómo hará después para enfrentar este monumental problema social.

Esperamos que el presidente de la república, Nayib Bukele, reflexione sobre este proceso del Estado de Excepción, que opte por la justicia y que las personas inocentes salgan de los centros penales y los que han cometido realmente algún delito, pues que sean juzgados y sentenciados. Para esto existen tantos juzgados y abogados conocedores de estos procesos para agilizar la libertad de gente inocente.