MICHAEL Y LA MÚSICA.

Por Myrna de Escobar

Experimentar una melodía y deleitar los sentidos al máximo es algo que los amantes de la buena música disfrutamos, pero muy pocos artistas han logrado trascender generacionalmente y más aún con la contundencia alcanzada por Michael Jackson, El Rey del Pop. Su voz es la música y a pesar de su repentino deceso el 25 de junio del año 2009, sus fans le recuerdan con un nudo de alegría en la mirada y una lágrima en el corazón.

Construir el ritmo, evocar el sonido, los instrumentos musicales y el efecto a proyectar en el escenario iniciaban en la mente creativa del artista mucho antes de la letra. La interpretación y la tensión que implicaba romper o pausar el silencio en el escenario era en sus álbumes o conciertos como escuchar una sinfonía de pájaros en la oscuridad, una descarga continua de adrenalina, una experiencia única que sus fans renuevan cada vez que le escuchan. Su música es y fue siempre una experiencia sensorial en todo el sentido de la palabra. Sus filmes, sus poses, y su vestimenta inconfundible como su voz marcaron tendencia e hicieron del espectáculo una experiencia digna de vivir. La innovación de su propuesta musical, rica y variada, no solo fascino al mundo sino evidencio a otros artistas de color marginados en la sombra.

Según un estudio documentado por la revista científica de Neurociencia, (Journal of Neuroscience) solo una de cada 10,000 personas tiene oído absoluto y entre ellos se cuenta a Mozart, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Charlie García, Freddie Mercury, Mariah Carey y Michael Jackson. Oído perfecto o absoluto que permitía a Mozart identificar una nota, tocar y reproducir una partitura nunca tocada, hecho demostrado a los 7 años.

Además de un oído perfecto Jackson destacó por su vocalización distintiva y su habilidad de transmitir emociones sin hacer uso del lenguaje, lo cual hizo a la audiencia sentir sus canciones, e impresionar los sentidos más allá de enfocarlos enteramente en la letra misma de la canción, como lo evidencia Joseph Vogel en la introducción de su libro The Man in The Music. En palabras de Quincy Jones, su productor, su voz podía conjugar emociones extremas de forma brillante, inyectar la canción más simple con profundidad, cualidades que él también observó en Ella, Sinatra, Ray Charles, Dinah and Sassy entre otros.

El legado de Michael Jackson a la música traspasa generación, resuena en muchos países y transmite la misma emoción y asombro entre los pequeños quienes al verle por primera vez en la pantalla desean imitar sus pasos de baile o sus canciones, cosa que no sucede con otros artistas de gran renombre en el pasado, y que marcaron un momento de la vida de nuestros padres o abuelos. Hoy a 12 años de su partida, recordarle para mí es solo comparable con la impresión que nos deja en la memoria ver el mar por primera vez. Un hecho Inolvidable, con la única diferencia que puedes experimentarlo en cada una de sus propuestas musicales y siempre hay un detalle no descubierto, algo maravilloso. Así de sorprendente es su ritmo, su estilo, su carisma y la alta calidad interpretativa de este artesano del ritmo, de la música y la danza.

Una pregunta infaltable entre fans es: __ ¿Cuál es tu favorita?

__ Para mí Dirty Diana despierta todo un paraíso de emociones. Es única. Una inyección de adrenalina perdurable en mi cabeza.

__ Exacto. Es casi afrodisiaca. Inexplicable.

__ ¿Y qué pensar de Liberian Girl?

__ yo me quedó con Thriller. Una obra de arte.

__ ¡Cabal!

__ Me gusta Ben, Will you be there, Human Nature…

__ A mí me encanta la canción de la tierra y …

__ A mí me gustaba más cuando era negrito.

Para otros recordarle es evocar acontecimientos particulares de su vida y responden con un largo suspiro.

__ Yo era adolescente cuando mi hermana me pidió cuidarle a mi sobrinito de 4 años. ¡Qué sabía yo de cuidar niños! Al principio me enojaba la idea de cuidarlo cada tarde en mis vacaciones. Encendí la tele y puse unos videos de Michael. Remember the Thime, Thriller, Billy Jean, Dangerous. Mi sobrino se puso como loco imitando sus pasos. Fue fácil entretenerlo después de aquella tarde. Ahora, baila mejor que yo. ¿podes creer?

La tertulia sin fin termina cuando no puedes nombrar la favorita sino una larga lista de canciones de cada álbum no sin antes humedecer la mirada y cortar la voz. Otros mejor presumen sus pasos de Zombies o exageran con malicia los movimientos pélvicos. Otros bajan la mirada y en silencio recuerdan a quien les enseño a soñar con lo que puede parecer imposible, a quien les descubrió un mundo de posibilidades cuando se tiene un ideal por el cual luchar.

Hacer lo que hizo, esforzarse con pasión, disciplina y constancia para alcanzar sus metas es lo que el célebre artista originario de Gary Indiana nos heredó junto a su inmensurable catalogo artístico. Sus letras, sus álbumes, y sus filmes, frutos de una larga trayectoria de formación artística revolucionaron el concepto de la música tal como la conocíamos. Ver y oír su música es aún hoy toda una experiencia.

Himnos mundiales como Man in The Mirror, We are the World, Heal the World y Earth Song figuran entre las favoritas de un público que a pesar de su partida le recuerda con cariño

Su voz es la música. Su productor Bill Bottrell destaca como el artista no empezaba con letras, sino escuchaba el arreglo completo de la canción en su mente. El tarareaba cosas. Él podía transmitirlo con su voz como nadie, no solo cantaba la letra, sino que podía transmitir un sentimiento en la parte de la batería o la parte de un sintetizador.

__ “Lo tenía todo en su cabeza, armonía y todo. Cantaba el arreglo completo en el micrófono con pausas y rellenos”. __ recuerda Steve Pocaro.

Los que trabajaron en él destacan su paciencia, enfoque y genuino compromiso con su arte. Era un profesional consumado, recuerda quien fuera su director técnico, Brad Sundberg.

Otro hecho importante que destacan los productores, músicos y asistentes ingenieros en el libro de Vogel es su humildad, amabilidad, sentido del humor y su risa contagiosa, además de su curiosidad, pasión y emoción por nuevos proyectos. “Todos sus álbumes fueron hechos con la alegría que nunca experimenté con otros artistas” __destaca Bruce Swedien.__“Su pasión por lo que hacía era ilimitada”

Michael cambió la vida de quienes le conocieron y atestiguaron su energía y entrega en su escenario lleno de luz y majestuosidad creativa. Así, a 42 años de Off The Wall, su primer albúm como solista, a 39 años de Thriller, el más vendido de la historia musical, a 34 años de Bad, a 30 años de Dangerous, a 23 años de History, a 24 años de Blood on The Dance Floor, y a 20 años de Invinsible sus fans de todas partes del mundo conmemoran este año uno menos sin su presencia en los escenarios.

IMPOSIBLE

Podrá la arena abandonar el lecho

El sol ocultar su calor

La burla ensordecer mi sigilo

mi alma olvidar que le amé

imposible

Podrá el mundo borrar su sonrisa gitana

ganar el cielo y la gloria quien le condena

Imposible.

Su nombre es leyenda tatuada en el corazón del arte.