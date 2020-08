“Mi sueño es poderme retirar en Alianza”: Rodolfo Zelaya

@DiarioCoLatino

Tras su paso por Los Ángeles FC, de la MLS, y el Celaya, del Ascenso Mexicano, Rodolfo Zelaya regresó una vez más al Alianza con un objetivo en mente: retirarse en el equipo paquidermo.

“Agradecido por haber llegado a un acuerdo y venir a mi casa. Mi sueño es poderme retirar en Alianza, pero eso lo dirá el futuro”, expresó “Fito” en conferencia de prensa virtual.

No obstante, “Fito” Zelaya, de 32 años, considera que colgará los botines cuando su condición física ya no le permita seguir jugando, por lo que cree que aún les restan varios años de carrera.

“No puedo decir que es mi última etapa en Alianza, porque depende cómo te vas sintiendo físicamente; sino miren a Williams Reyes, con 38 años, pero ahorita me siento bien y con capacidad para seguir demostrando”, manifestó el delantero.

De momento, Rodolfo Zelaya se encuentra con su familia en Los Ángeles, California, pero se unirá la pretemporada de Alianza, que inicia el lunes de forma virtual.

En caso de que no se realice el torneo Apertura 2020 por la pandemia del COVID-19, “Fito” dijo que analizará alguna oferta para jugar en el extranjero, pero su prioridad es el equipo albo.

“Obviamente, sí, porque uno quiere jugar, pero no pensemos en eso y para mí el torneo se debe jugar”, dijo el máximo goleador de los blancos en Primera División.

En tanto, Adolfo Salume, presidente de Alianza, reveló que el regreso de “Fito” Zelaya fue posible, luego de analizar la conformación del plantel paquidermo.

“Esto no fue de que no se quisiera, sino que queríamos hacerlo bien y, después del análisis de Juan y del Tigana, se encontró la fórmula, hay jugadores que quizá no seguirán en el plantel para encontrarle lugar a Fito”, explicó Salume.