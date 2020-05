“Mi compromiso siempre es luchar por subir al pódium”: Evelyn García

Rolando Alvarenga

@BachiBoxx55

Con la mira puesta en el Ciclo Olímpico 2021-2024, Evelyn García se propone demostrar que puede ser como el buen vino y buscar las principales medallas en la reanudación de su carrera como ciclista.

La apuesta de las tres veces ciclista olímpica es el trabajo y más trabajo. De esto y más conversó Evelyn García con Diario Co Latino.

– ¿Cómo ha estado su agenda en las últimas semanas?

Desde el 17 de febrero, estoy en Medellín, Colombia; y en las últimas semanas he estado entrenado en casa, en rodillo, simulando un poco los entrenamientos, pero la forma se pierde muchísimo. A estas alturas, estamos a punto recibir la autorización para volver a las carreteras y, además, muy ilusionada y positiva con un pronto retorno al seno familiar en Linares, España.

– En el Ciclo Olímpico anterior la Federación de Ciclismo no la apoyó, ¿cómo se arregló su regreso?, ¿o la Federación no tiene que ver con su retorno?

Con la visión en los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021, mi retorno será posible gracias al INDES, a quienes ya presenté mi plan de trabajo. Luego, la Federación ha dado su apoyo y nuestra comunicación ha mejorado en los últimos meses. Espero que trabajemos bien en la ruta a los juegos antes mencionados.

– ¿Cómo está el apoyo del COES en sus aspiraciones del nuevo Ciclo Olímpico?

Con el Comité Olímpico tengo cero comunicación y, de parte de ellos, no tengo apoyo. Ojalá un día se pueda contar con ellos, ya que sería lo ideal, pero tocará esperar.

– ¿Cuál es el arreglo entre usted y el INDES en este retorno?

Mi compromiso siempre es luchar por subir al pódium la mayoría de veces que se pueda. Sabemos que, al ser sede de estos juegos (Santa Tecla 2021), buscaremos junto con la Federación que se realicen la mayoría de pruebas en la modalidad de pista, ya que anteriores justas se han eliminado estas pruebas, porque el país sede no ha tenido fortaleza en esta modalidad. En nuestro caso, nos conviene realizar todas las pruebas, porque tenemos la capacidad y experiencia para lograrlas. Así lo demostramos en Guatemala 2001 y El Salvador 2002.

– En vista de que se pospusieron los Juegos Olímpicos y se pasaron para el 2021, ¿hay alguna posibilidad de que usted busque una plaza olímpica o no es posible?

La modalidad de ruta terminó su clasificación en octubre de 2019 y, al respecto, el presidente del INDES, Yamil Bukele, me dijo durante una reunión, en agosto del año pasado, que si había posibilidades (de boleto olímpico) él me apoyaba, pero lastimosamente el tiempo ya había terminado. Sino, yo sé que con su ayuda, hubiéramos buscado clasificar a nuestros cuartos Juegos Olímpicos. Durante mi trayectoria he participado en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

– ¿Bastará con el apoyo del INDES para poder completar una participación en el nuevo Ciclo Olímpico?

¡Claro que sí! Porque con el apoyo del INDES sé que la empresa privada se unirá a buscar este objetivo. Además, con mucho trabajo y esfuerzo, sé que se sumarán más personas a apoyar estos procesos. Para muchos atletas su mayor apoyo es el INDES y las federaciones, logrando grandes resultados.

– Se le viene un nuevo Ciclo Olímpico y, de nuevo, el ciclismo salvadoreño no tiene cuarteta femenina, ¿qué le parece?

Un tema complicado. Muchos factores han influido en que no tengamos selección. Espero que ahora, siendo sedes de nuestros juegos, se pueda iniciar un buen proceso para integrar una selección femenina.

El ciclismo es un deporte súper sacrificado y debemos estar dispuestos a invertir y tener paciencia. Eso sí, debe tenerse el personal adecuado para impulsar un programa de trabajo bien hecho.

– Finalmente, y ante el peso de los años, ¿cuáles serán sus armas para enfrentar el empuje de la juventud?

¡Trabajo! En este deporte esa es la clave. ¡Trabajo, trabajo y más trabajo!