“Mi anhelo es volver a las montañas y volcanes”: Karina Arrué

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Justo en los días que realizaba sus últimos preparativos, para cumplir su máxima sueño de conquistar el Monte Everest, Alfa Karina Arrué tuvo que desempacar y posponer su reto, debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19.

Desde entonces, Alfa Karina se ha quedado en casa atendiendo labores hogareñas, algunas causas benéficas y pendiente de su talentosa hija y maestra del “Chelo”, Andrea Crisol, quien recientemente fue seleccionada para integrar la Orquesta Virtual Iberoamericana.

De esto y más habló la máxima referente del montañismo salvadoreño con Diario Co Latino.

– ¿Cuál es su lectura sobre la cuarentena ?

Han sido días difíciles, con muchas pruebas, pero también aprendizajes. Emocionalmente, afecta esta incertidumbre, con la duda sobre cuándo pasará y cuándo podremos retornar a la normalidad. En mi caso, mi anhelo es volver a la naturaleza, a las montañas y volcanes.

Siempre trato de mantenerme positiva y, aunque hay momentos de tristeza, mantener la fe ayuda muchísimo y parte del amor a Dios es servir al prójimo.

– ¿En qué ha reflexionado?

Así como la montaña que te da lecciones valiosas de la vida, estar confinada también hace que surjan actitudes de sobrevivencia, como mantenerme positiva, confiar en mis habilidades y estar ubicada en mis objetivos.

– ¿En qué se proyecta?

Aunque en este tiempo no he podido trabajar, ni ir a la montaña, sigo enfocada en la preparación de mis metas a futuro. Habiendo días más duros que otros, trato de mantener la calma y no desesperarme.

– ¿Cómo ha manejado el aspecto mental?

La lectura es parte de mi vida desde mi adolescencia, pero en estos días de cuarentena he incrementado este hábito y he sentido que me ha ayudado mucho. Además, he visto varias películas y documentales sobre montañas que han sido subidos en estos días a las redes sociales y también producciones nacionales, lo cual se agradece mucho.

– ¿Otras actividades que haya realizado en estos días?

Ejercicios de resistencia y fuerza, tan vitales en el proceso de mi preparación física. Gracias a Dios y a nivel familiar, hemos tenido la oportunidad de ayudar a familias afectadas por la actual situación y, lo más valioso, hemos tenido tiempo de calidad con mis seres amados.

– ¿Cuál es su mensaje en relación a la cuarentena?

Sé que estamos pasando momentos muy duros, pero espero que todo mejore con el transcurso de los días; que nos volvamos más solidarios, menos egoístas y que, si podemos ayudar con algo a alguien, lo hagamos.