México insta a EE.UU. a no actuar de manera injerencista

Telesur

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este miércoles al secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, a informarse sobre los asesinatos de periodistas en la nación latinoamericana y no actuar de manera injerencista.

Durante su conferencia de prensa, el jefe de Estado lamentó la muerte violenta de siete reporteros en lo que va de año y reiteró que las autoridades trabajan para dar con los responsables de cada caso y que no haya impunidad.

La víspera, Blinken expresó a través de Twitter que se unía a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos.

Al respecto, AMLO aseveró que el funcionario estadounidense no está bien informado sobre el tema, pues no se trata de crímenes de Estado.

El líder mexicano señaló que “si (Blinken) interviene yo pienso que no sabe, no está informado de la situación. De lo contrario, estaría actuando de mala fe, porque lo que él está afirmando no es cierto”. Calificó esa postura de injerencista y la vinculó a una práctica histórica de los Gobiernos de la nación del Norte.

Subrayó que “EE.UU. tiene esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa».

«No es de ahora. Estamos recordando el intervencionismo del embajador (Henry Lane) Wilson”, señaló en referencia a un representante de Washington que intervino en el proceso de asesinato del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1913.

A propósito del intervencionismo de la Casa Blanca, invitó a Blinken a informar por qué EE.UU. financia con dinero al grupo de Claudio X. González, que se opone a un Gobierno legal y legítimo como el suyo, inquirió López Obrador.

Medios locales dan cuenta de que este grupo, denominado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), constantemente publica artículos que tratan de descalificar la 4T (Cuarta Transformación, proyecto político de AMLO) que inició el Gobierno de AMLO.

A juicio de López Obrador, lo ocurrido “demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el Gobierno de Estados Unidos”, y recordó que su país «no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado; es libre, independiente y soberano”.