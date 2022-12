Messi y Argentina campeones del Mundo para la eternidad

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Una final que quedará escrita en letras de oro para la eternidad. Treinta y seis años, desde el torneo de México del 86, la selección volvió al trono. Argentina sufrió, hasta el último minuto del partido final de la Copa del Mundo Catar 2022 ante la ex campeona del Mundo 2018, Francia, que cayó en la ronda de penales. Un 3-3, liderado por el hat-trick de Kylian Mbappé, y los goles de Lionel Messi y Angel Di María, llevaron al alargue entre los sudamericanos y los galos.

En un partido donde Francia pasó desapercibida el primer tiempo, el 1-0 llegó con una jugada polémica sobre los 20’. El jugador del Barcelona Ousmane Dembélé interfirió a Ángel Di María sobre el sector izquierdo del portero francés Hugo Lloris, y el referí polaco Szymon Marciniak no dudó y decretó penal. La figura de la selección argentina, Messi hizo efectiva la pena máxima y encaminó a la albiceleste a la gloria de la Copa del Mundo.

El juego colectivo de los sudamericanos y la ausencia de Francia en el campo dio espacio para que el equipo de Lionel Scaloni sumara el 2-0 previo al fin del primer tiempo. Con un toque a toque entre Messi, Julian Álvarez, y Mac Allister, que asistió en diagonal a Ángel Di María, autor y protagonista del segundo tanto de la selección albiceleste. Los argentinos se agrandaron en la cancha y se fueron con una ventaja doble al entretiempo.

Al regreso. La salida de Di María y los cambios de Didier Deschamps en el segundo tiempo cambiaron el monólogo, y Francia se agrandó, inició a presionar sobre el sector del ‘Dibu’ Martínez y los goles comenzaron a llegar.

La falta de Otamendi sobre Kolo Muani en el área (80’) dieron lugar para que Mbappé mandara el primero a la red sudamericana, una acción que detonó la adrenalina que los franceses estuvieron guardando y a los 81, el doblete cayó y destruyó la muralla que Argentina, pero Messi volvió a poner en ventaja a su selección con un gol sobre los 108’. El 3-2 no era suficiente para Francia, que fue por más y consiguió el 3-3 por la vía penal (118’).

El desempate no llegó y luego de los 120+3, todo se solucionó desde los once metros. Para Francia marcó Mbappé y Kolo Muani. El “Dibu” detuvo el disparo de Coman, mientras que Tchouaméni erró. Para la albiceleste todos fueron certeros, e inició con Messi, Dybala, Paredes y cuando Montiel puso el balón dentro de la red, el grito de los campeones se escuchó en todo el Estadio Lusail. Argentina se convirtió en la Campeona del Mundo por tercera vez guiada esta vez por Lionel Messi.

El fútbol da revancha

Argentina tuvo un momento en la historia mundialista para conseguir la revancha ante los galos, desde aquella eliminatoria de la Copa Mundo de Rusia 2018, donde Francia puso punto y final a la participación de la albiceleste en los octavos de final. Y regresó más fuerte de aquella final de 2014 donde los alemanes no dejaron camino para ir por el trofeo, este domingo, la historia les dio una segunda oportunidad.

Mbappe un “fantasma”

No apareció Antoine Griezmann, no se vió a Oliver Giroud y tampoco a la estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé, en los primeros 70 minutos del partido. No hubo rastro de aquella selección de Didier Deschamps que arrasó con cada equipo que se cruzó en el Mundial. Francia no tuvo una previsualización de lo que sería Argentina en la final, y se vio completamente fuera del juego, desolada y sin posesión sobre el balón hasta que los cambios levantaron el equipo y los goles comenzaron a llegar para levantar la reputación que construyeron durante Catar 2022.

El último baile

Para la eternidad. El rosarino que lo dio todo por la grandeza. El messias del fútbol. La pulga. El “mejor de todos los tiempos”, o solo Messi. Fue el mismo que dio alas a la selección sudamericana cuando parecía que el camino no estaba más. El capitán de los argentinos sumó la última presea que le faltaba conseguir en el último baile con la albiceleste, luego de que confirmó que seguramente sería el último Mundial que jugaría. El jugador parisino se despedirá de la mejor forma, con la Finalísima, con la Copa América y con la Copa del Mundo con Argentina. Al astro argentino también se suma la despedida de Di Maria de la selección. Tal y como lo anunció este año, el jugador no estará más para la albiceleste como una de las figuras principales del equipo de Scaloni.

Messi el mejor jugador del mundo

La premiación consagró a Messi como el Mejor Jugador de la Copa del Mundo Catar 2022, porque consiguió la insignia que ningún jugador ha logrado. Marcó en todas las etapas del Mundial. En la fase de grupos convirtió gol, en los octavos de final, en los cuartos, en la semifinales, en la final y fue así como terminó su historia mundialista sublíder goleador.

El Máximo Goleador de la Copa del Mundo Catar 2022 fue Mbappé, con 8 tantos en el torneo, quien además marcó hat-trick en esta justa mundialista.

El premio al Guante de Oro fue del icónico Emiliano Martinez, paró el penal de Kingsley Coman e hizo posible que la selección llegará más lejos. Y, con 21 años, el Mejor Jugador Joven fue otorgado a Enzo Fernandez, también de la albiceleste.