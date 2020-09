Messi habló claro, pero ¿dimitirá Bartomeu?

Yasiel Cancio Vilar/ La Habana/Prensa Latina

Lionel Messi fue absolutamente claro en sus planteamientos: quería irse del Barcelona y estaba en su derecho, pero el presidente Josep María Bartomeu, en medio de su desastrosa gestión, faltó a su palabra.

El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra, recalcó Messi, en sus declaraciones a Goal.com.

El seis veces ganador del Balón de Oro fue más allá y desnudó la gestión del club: ‘la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas’. Con esos dos dardos lanzó puro veneno hacia la figura de Bartomeu, considerado por la gran mayoría de las personas como el gran responsable del protuberante declive de la entidad azulgrana.

De hecho, el pasado 27 de agosto, el mandamás del Barcelona llegó a sugerir que estaría dispuesto a dimitir si Messi daba marcha atrás a su decisión de irse del club y lo señalaba a él públicamente como responsable de los continuos fracasos.

Pues bien, Messi aseguró su permanencia en el Barça y además dijo que Bartomeu es un hombre sin palabra, de doble moral, y en cuya gestión no existe proyecto alguno, más allá de algunos malabares desesperados, los cuales, por cierto, le salieron mal uno atrás del otro.

Entonces cabe preguntarse: ¿Tendrá la dignidad suficiente Bartomeu para poner su renuncia sobre la mesa y convocar a elecciones de manera inmediata?

A todas estas vale recordar otros dos detalles: existe una moción de censura de varios socios del club contra Bartomeu desde hace varios días y, además, la Policía de Cataluña lo acusó ayer de corrupción en el caso ‘Barçagate’, por presuntos pagos a sobreprecios, por evasión del órgano de control y por la articulación de despidos ficticios.

Messi se queda. A estas alturas, eso es un hecho. ¿Y Bartomeu?