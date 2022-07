Mesa por la Soberanía Alimentaria: El Hambre del pueblo se agrava

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Rosa Margarita Pérez, lideresa del Movimiento de Mujeres de Santo Tomas (MOMUJEST), es parte de la tercera generación que reside en el cantón Caña Brava, municipio de Santo Tomás, San Salvador, quien expresó su preocupación no solo por la falta de entrega del paquete agrícola a las y los pequeños agricultores, sino por el elevado costo de la Canasta Básica, que no alcanzan a adquirir.

“Gracias a Dios, he podido sembrar maíz del que me sobró el año pasado, pero ahora debo comprarlo, antes era a 3 por un dólar, ahora a 0.40 centavos la libra y es un maíz tan horrible que quizás no es de aquí. Porque trae más penetrado un sabor fuerte qué no sabemos qué es pero en la tortilla se siente el sabor y se arruinan rápido las tortillas”, comentó.

Las 23 organizaciones que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria se pronunciaron en el marco de las afectaciones por las lluvias y la situación socio económica de la población rural que afecta al país, desde finales de mayo del presente año.

La mesa urgió a la administración de Nayib Bukele un plan efectivo de emergencia, que cuente con presupuestos y que garantice a la población alimentos seguros y acceso a recursos de la producción nacional.

Igualmente, el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) presentó un informe especial de la estación lluviosa para este año y que afirmó que sería influenciado por el fenómeno de La Niña. Lo que causaría mayor cantidad de lluvias en el territorio nacional que se ha manifestado en un acumulamiento de 679 milímetros de lluvia a junio pasado, que se eleva al registro histórico de 612mm, cerca de un 10% más de precipitaciones.

“El maicillo está todavía más caro que el maíz, lo hemos comprado a 0.45 centavos la libra en las tiendas y en eso nos vemos afectados. Soy madre soltera, no tengo otra entrada económica y me dedico a mi huerto casero eso lo aprendí en MUMUJEST, pero por las lluvias perdimos el cilantro, el cebollín, la zanahoria, el güisquil, el repollo, todo esto nos fue abajo”, afirmó.

Actualmente, señaló, Rosa Margarita, han parado la siembra de los huertos caseros en espera que “caliente la tierra”, porque parte del cantón Caña Brava, la humedad de la tierra es prominente porque parte de la zona es de recarga acuífera natural. Así como, los cambios en la dieta alimentaria por el costo de la canasta básica.

“Nosotras estamos luchando por subsistir para mi familia no existe ni el pollo ni la carne, porque no tenemos para comprar una libra de pollo en estos tiempos, por donde yo vivo vale 2 dólares la libra de pollo, así que, vivimos de lo que siembro, vivimos comiendo montecito, entonces la alimentación es una situación difícil”, reiteró Rosa Margarita Pérez.

Es importante recalcar, además, que la población femenina salvadoreña es de un total del 52.9%, de ellas el 19.9% es población femenina rural de las cuales el 51.4% no cuenta con ingresos propios. Y según el índice de feminidad en los hogares pobres rurales es del 106.2%, con una prescoralidad 5.3 grado, con una tasa de analfabetismo del 19.7% y un 64.8% sin acceso a fuentes de abastecimiento de agua potable por conexión domiciliar.

Asimismo, Norma Mejía, de la MSA, refirió que las afectaciones por la influencia del Huracán Bonnie, del 2 al 4 de julio, dejó al territorio salvadoreño una cantidad considerable de lluvia, dejando solo en cinco horas entre la tarde y noche del sábado 3 de julio un acumulado de 100 milímetros de lluvias, que corresponde al 5% del promedio de precipitación al año.

“Durante el paso de la influencia del Huracán Bonnie se registraron 184 viviendas afectadas, 10 inundaciones, 11 deslizamientos, 13 vías obstruidas, 79 personas albergadas y 2 personas fallecidas”, afirmó.

Las afectaciones más evidentes fueron en la zona metropolitana de San Salvador, “Tuvieron inundaciones en calles y colonias, crecidas de ríos y formación de cárcavas en plena ciudad y esto solo demuestra la ausencia de una preparación prospectiva (diversos escenarios) para una gestión integral de riesgo”, explicó Mejía.

Igualmente, Mejía indicó que las afectaciones en la producción agrícola también ha sido grave y deben tomarse medidas urgentes, al presentar datos recabados de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, que trabajan en la zona rural y dan cuenta que está en riesgo la seguridad de acceso a los alimentos este año y el próximo 2023.

“Los reportes indican daños considerables en los cultivos de granos básicos en los municipios de Ahuachapán, Julutla, Cuisnahuat, San Julián, Tejutepeque, Nuevo Edén de San Juan, La Libertad, San José Villanueva, Tamanique, Chiltiupán, Jicalapa, Teotepeque, Huizúcar y San Pablo Tacachico, donde se han visto afectadas alrededor de 115 mil manzanas de granos básicos, en especial maíz que podrían sumar más de 150 mil quintales en pérdidas”, sostuvo Mejía.

Y, por el contrario, las prioridades del gobierno son otras como el anuncio del presidente Nayib Bukele, en la compra de 80 bitcoins, por más de 1,5 millones de dólares, en el momento que el valor del cripto activo ha acído cerca del 60% en el 2022.

Y que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), estratégico en esta situación, continúa insistiendo que habrá una cosecha récord y no ha realizado un monitoreo real de las afectaciones del agro, comentó, Adela Bonilla, también de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

“En la sesión plenaria del 14 de junio de 2022 se aprobó la incorporación de 50 millones de dólares en el ramo de justicia y seguridad pública para seguir apoyando las labores de seguridad del país, en medio de un Estado de Excepción, lleno de irregularidades con casos extremos de capturas de liderazgos comunitarios”, indicó.

“La persecución de las organizaciones sociales en especial de derechos humanos, para afectar su funcionamiento. Y la aprobación de una ley de recurso hídrico que consideramos privatizadora y que afectara la producción de alimentos y salud de la población”, manifestó Bonilla.

La Mesa por la Soberanía alimentaria propone al Gobierno priorizar los alimentos y no otro tipo de productos agroindustriales que no resuelven el acceso a alimentos sanos y seguros de la población. Crear también, una Reserva Nacional de Alimentos y la eliminación del Impuesto del Valor Agregado (IVA) de los productos de la Canasta Básica.

“Exigimos la eliminación del IVA, porque partimos de la idea que se ha promovido la eliminación de aranceles (impuestos) a la importación de alimentos, pero como estos en su mayoría provienen del área centroamericana, por lo tanto, no tienen aranceles en su mayoría. Además, que la eliminación de aranceles promueve la importación de alimentos y no la producción nacional”, argumentó Adalberto Blanco de la MSA.

En consecuencia, acotó, que al eliminar el IVA a productos de manufactura nacional serviría como incentivo a la productores del territorio, y un alivio en el costo de alimentos que consume la población salvadoreña.

“Se vería reducido en un 13% efectivamente los costos o precios de los productos que consume y sería un elemento mucho más dinámico para la población salvadoreña. Porque si han eliminado impuestos a los combustibles, porqué no promover la exoneración de los alimentos que van dirigidos a la población más empobrecida”, puntualizó Blanco.