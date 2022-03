Mesa Nacional de Transporte pide cumplir cobro tarifario y normativa de tránsito

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Luego de la situación generada en la ruta 42 y 152, y luego que el Ministerio de Obras Publicas (MOP) suspendió la compensación económica y la concesión de línea por incrementar el valor del pasaje, los empresarios aglutinados en la Mesa Nacional de Transporte reconocieron que algunos operadores han incumplido en el cobro de la tarifa, por lo cual, pidieron cumplir no solo con el cobro correcto del pasaje, sino con toda la normativa de tránsito.

“Nos encontramos sumamente preocupados por la toma de acciones sin el debido proceso, donde no se respeten las garantías básicas y fundamentales de un Estado democrático de derecho. Nos disculpamos con nuestros usuarios, pero les recordamos que parte de nuestra deficiencia operacional obedece a la falta de un equilibrio económico financiero, debido a que ya han pasado 18 años sin existir un cambio tarifario”, señalaron los empresarios mediante un comunicado. Asimismo, recordaron al gobierno la urgencia como industria del transporte de encontrar una solución integral a los graves problemas económicos, pues luego de un proceso de diálogo de más de 30 días, aún no tienen resultados tangibles estadísticamente. Además, descartaron un paro o suspensión de labores, ya que eso no está dentro de la agenda.

El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó que los empresarios verifiquen que todos sus conductores estén cobrando la tarifa establecida y así podrán volver a la mesa de diálogo, “el punto de partida es el respeto absoluto a la ley. De lo contrario, tendremos que tomar medidas más drásticas, recalcó.

Mientras tanto, el titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Saúl Castelar, indicó que hasta el momento se han impuesto 955 esquelas, de las cuales, 373 están relacionadas con el alza del pasaje. De acuerdo a la reciente ley transitoria aprobada el pasado domingo, los gestores del VMT están facultados para aplicar cualquier multa estipulada en la normativa de tránsito.

“El transporte colectivo es vital para el traslado de la población, por lo que es necesario garantizar que las tarifas sean estabilizadas en estos momentos, vamos a continuar con estas verificaciones, el servicio al usuario independiente del año de la unidad es importante, garanticemos que los conductores traten bien al usuario, se comporten adecuadamente en la calle y acaten todas las normativas de tránsito y transporte”, enfatizó Castelar.

Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, el 50% de los motoristas de las rutas 152 y 42 no cuentan con licencia de conducir, que es un requisito indispensable para conducir, por lo cual, estas personas no pueden seguir manejando de esa forma las unidades del transporte.

Sin embargo, empleados administrativos y operativos de ambas rutas se mantienen sin recibir ningún ingreso, porque el dinero incautado la noche del lunes 14 de marzo serviría para el pago de los trabajadores, pero la mayor parte de las unidades siguen siendo conducidas por personal de la Fuerza Armada, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y motoristas contratados recientemente por el MOP.

“Nosotros estamos preocupados, porque los recibos ya nos van a vencer, y no tenemos conocimientos de nuestros pagos, o como harán, porque la Fiscalía se llevó el dinero”, expreso un empleado de la ruta 42 y 152.

De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, en el caso de la ruta 42 la capacidad de unidades debía ser de 150, pero se ha

detectado que la frecuencia de unidades estaba a la mitad, el resto no circulaban, lo que estaba provocando aglomeraciones dentro de las unidades y en las paradas.