Mercado Hula-Hula con 900 puestos para más de dos mil vendedores

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

El sonido de las cortadoras sobre las láminas de metal y el martilleo constante para vencer las anclas de las estructuras de los pequeños puestos de venta, llenan el ambiente de la calle Rubén Darío, una de las arteria de 24 cuadras y una de las principales del Área Metropolitana y que da paso al Corazón Histórico de San Salvador.

Según el comunicado y las declaraciones del alcalde Mario Durán, cerca de mil comerciantes por cuenta propia comenzaron a “desmontar voluntariamente sus puestos”, entre el Parque Bolívar y el Palacio Nacional, que conforma el proyecto de Revitalización del Centro Histórico.

La posición de la municipalidad se contradice con lo que manifiestan un grupo de mujeres que comercian por el Pasaje Morazán, quienes expresaron no sentirse incluidas en los planes municipales, y esperaban una respuesta acorde a su situación de generación de ingresos diarios, para subsistir con sus familias.

“Nosotras, como vendedoras, hemos sido desalojadas y no tenemos ningún ofrecimiento y le pedimos como vendedoras de la Rubén Darío, que queremos que nos den una resolución, ya que nos están tirando como cualquier cosa, no nos dan ninguna alternativa”, dijo María*.

“No nos ofrecen nada, y nosotras tenemos la necesidad de trabajar todos los días, porque todos los días llevamos el alimento a nuestros hijos, y somos muchas mujeres, porque la mayoría son jefas de hogar. Don Irvin (enlace de la Alcaldía Municipal de San Salvador) no nos ha dicho nada, ahí lo andamos persiguiendo, y bueno, aquí estamos echándole ganas pero al momento no nos ofrecen nada”, acotó.

Fuentes municipales destacaron en su comunicado que el Alcalde Mario Durán, dará continuidad al proyecto de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador, luego de un proceso de diálogo de duró varios meses y llegaron a acuerdos mutuos para dar paso a la primera etapa denominada el “Corredor Urbano”.

“El alcalde Mario Durán nunca ha dialogado con nosotras, no lo hemos visto en ningún momento y ni acercado, tampoco nos ha dicho si nos dará un lugar en donde estar -no sé qué piensa él- que hará con tanto vendedor que necesita su lugar para comerciar”, agregó.

“Nos ven como poca cosa, pero somos personas iguales a todos y también es un llamado para el presidente (Nayib Bukele), porque si él está con el pueblo y para el pueblo, entonces tiene que apoyarnos, porque no lo vamos a dejar afuera de esto, y no se vale que digan que no tiene nada que ver, porque si tiene que ver, también porque es nuestro presidente que nosotros elegimos desde las comunidades”, sostuvo María.

Más de una década de vender sobre la Calle Rubén Darío, le han permitido a Sara* contar con una clientela regular y la normal que pasa a diario por esta arteria, su puesto que por ahora solo luce dos entramados de metal a punto de caer, cuando guarda su mercadería en cajas de cartón.“El día de anteayer (lunes 19) me vinieron a dejar un papel, no ha venido nadie de la Alcaldía Municipal de San Salvador, en persona, todo lo han hecho … ¿no sé?, no nos han dicho -mire aquí va ser su puesto- porque se supone que nosotras vamos a entrar al mercado Hula Hula, pero no nos han dado el puesto aún y nada más así lo han dejado y se supone que entraremos al mercado”, comentó.

“Van a quitar a vendedores y vendedoras desde el parque Bolívar para abajo hasta el Palacio Nacional, son más de 3 mil personas y me preocupa que hoy (ayer) tenga que irme y no he podido desmontar todo mi puesto, se supone que iba a venir en la noche para llevarme todo, pero el tiempo que le han dado a uno, que solo le digan que le dan 48 horas es duro. Y yo quisiera llevar aunque sea esto (2 mesas) para el nuevo puesto y dejarlas instaladas ya, pero no se puede”, expresó Sara*.

Ante la posibilidad de una negociación sobre los tiempos y los lugares, Sara* es tajante y afirmó que como vendedoras y vendedores, desecharon esa idea de exigir sus derechos por el Estado de Excepción, que hoy rige en el país, ante la última ola de asesinatos del mes de marzo recién pasado.

“No podemos movilizarnos o decir algo, porque si vamos lo tomarían a uno como otra cosa (delincuencia) quiérase o no, la gente tiene miedo de las autoridades”, dijo.

“Es como que lo impusieron para sacarnos de la calle y de verdad es totalmente injusto, porque la verdad es que somos trabajadores de diario y tenemos que llevar alimentos a nuestros hogares y somos gente honrada que nos ganamos la vida vendiendo”, añadió Sara*.

En el cruce de la 3era Avenida Norte, manda el silencio de la bulliciosa Calle Arce, caracterizada por su adoquinado heredado del gobierno del presidente Napoleón Duarte, que construyó un mercado peatonal en la década de los años ochenta.

Los puestos al costado del nuevo mercado Hula-Hula están siendo desmontados también, algunos mantienen cerrados sus lugares y otros cuidan las mercaderías antes de guardarlas en sendas cajas de cartón. Para una trabajadora de uno de los puestos es una sensación de incertidumbre laboral. “Yo vine a trabajar pero me dicen que estarán cerrados porque tienen miedo que pase algo, aunque es la (calle Rubén) Darío, aquí hay dudas que sigamos los siguientes y pierda mi empleo”, señaló Vilma*.

Para Tomás Santos, que vende ropa infantil y que ingresará al Mercado Hula-Hula, en el adoquinado de la Calle Arce y 3a. Avenida Norte, expresó su preocupación por los espacios de los puestos y la mercadería que comercian con sus clientes.

“El puesto del mercado Hula Hula es pequeño, son más pequeños que este puesto y cómo voy a poder poner la ropa para exhibirla, ya nos dijeron que no permitirán maniquíes, mesas o techos en los puestos, entonces, la seguridad de mi mercadería ¿quién la va a garantizar?, estoy quitando el puesto porque ni modo tenemos que movernos pero es terrible esta incertidumbre perdemos porque no vamos a vender en no sé cuantos días“, puntualizó.