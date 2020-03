Medio millón de familias aun sin seleccionarse para el subsidio

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Al menos un millón de familias han sido beneficiarias con el subsidio de $300 dólares entregados por el Gobierno, desde este fin de semana. Así lo confirmó el presidente de la República, Nayib Bukele, quién pidió disculpas para aquellas familias que no salieron beneficiadas. No obstante, reiteró que “Habrán errores. No hay otra forma. Pero llegaremos a la gran mayoría de familias que lo necesitan”.

El mandatario anunció que se cambió la página web para consultas de este subsidio, debido a que emergencia.covid19.gob.sv recibió un ataque masivo de “30 millones de personas queriendo ingresar a la página. Por lo que se dispuso de la página web www.covid19-elsalvador.com”.

“Quiero pedir disculpas también a las viviendas que merecen este subsidio y que no están incluidas en esta primera lista. Nuestro país no tiene censo y ha sido una labor titánica recopilar este primer millón de nombres. Si usted siente que su vivienda merece el subsidio de $300 y no ha sido incluido, podrá haber su reclamo de forma online o de forma física. Su petición será estudiada y si su planteamiento es real, será incluida en el segundo listado que estará disponible el próximo fin de semana y en el que planeamos incluir 500,000 viviendas más. Y así llegar a todos los que humanamente podamos llegar”, expresó el mandatario.

En caso contrario, aquella familia que no necesite este beneficio, el presidente Bukele invitó a que se lo entreguen a una familia que si los necesite, o que compre alimentos y los done.