Médico de Maradona imputado por homicidio culposo

Buenos Aires/Prensa Latina

El médico personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, se defendió este domingo tras ser imputado de homicidio culposo, al asegurar que hizo todo lo mejor que pudo para cuidar del astro del fútbol mundial.

Más temprano, varios fiscales que investigan la muerte del pibe de oro allanaron la oficina y la casa de Luque, encargado incluso de practicarle la cirugía por el hematoma subdural del cual fue operado a principios de este mes.

Según trascendió en varios medios de prensa locales, el registro se extendió por unas tres horas para buscar historias clínicas, computadoras, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa que quedó caratulada como homicidio culposo, en una investigación de los fiscales para conocer si hubo negligencia médica que pudiera llevar a la muerte a Maradona.

Tras la requisa, Luque ofreció una improvisada rueda de prensa en la cual aseguró que está muy mal porque se murió su amigo. Que se diga que no estuve con él, no lo puedo creer. Yo no soy el responsable de todo esto, declaró.

Yo estaré a disposición de la justicia, sé lo que hice con Diego y por Diego hasta el último momento estoy absolutamente seguro que hice lo mejor, agregó el neurocirujano con voz quebrada tras subrayar que no puede creer lo que se dice porque estuvo con él hasta el último momento.

Maradona odiaba a los médicos, conmigo era diferente porque yo no buscaba nada de él, sabía que yo era genuino, se defendió el galeno, tras añadir que era una relación de un padre con un hijo, lo acompañaba hasta al dentista, dijo.