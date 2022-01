“Me siento empoderada por cultivar los alimentos en mi hogar”

Saúl Martínez

Con 40 años de edad, Marlene Nohemí Pérez Zaldaña, habitante de la lotificación Rosa María, del municipio de Santo Tomás, San Salvador, es una de las 80 beneficiarias del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para reducir los impactos del cambio climático en áreas urbanas cercanas a San Salvador”, el cual se desarrolla desde 2021, donde participan mujeres, en su mayoría jefas de hogar, quienes se dedican a oficios varios y algunas con estudios académicos, ellas han aprendido a producir sus propios alimentos desde pequeños espacios en sus hogares.

“Al proyecto llegué por casualidad, yo tenía un compromiso con una amiga, cuando llegué a casa de Emma quien es la técnica del proyecto estaba dando una charla sobre establecimiento de huertos, por lo que me quedé escuchando, luego le pregunté si podía participar y ella me dijo que sí, desde entonces formo parte. Con este proyecto me siento una mujer empoderada, ya que cultivo mis propios alimentos, sanos y de calidad para el consumo de mi familia”, explicó emocionada.

Hasta el momento ha logrado cosechar espinaca, cilantro, pepino, cebollín, plantas medicinales como; cola de caballo, romero, orégano, chipilín, mora, y algunas aves de corral. Para lograr una cosecha productiva afirmó que ha sido importante, la elaboración y uso de abonos orgánicos y otros insumos naturales, preparados artesanalmente para controlar problemas de hongos e insectos que ocasionen pérdidas en el huerto, todo esto, aprendido mediante talleres y capacitaciones de agroecología y cambio climático.

Ante la crisis ambiental ocasionada por el cambio climático, y la crisis sanitaria por el COVID-19, se evidenció la inseguridad alimentaria que viven familias salvadoreñas, es por ello que con este proyecto se está fortaleciendo las capacidades de las mujeres, de tres municipios de la zona central, entre ellos; Santiago Texacuangos, Santo Tomás y San Marcos.

“Hemos visto como las mujeres son más sensibles para dejar de consumir alimentos con residuos de agrotóxicos, y los huertos agroecológicos representan una propuesta sustentable para aprovechar los pequeños espacios de sus hogares en la producción de alimentos y plantas medicinales”, indicó Emma García, técnica del proyecto.

Las mujeres son las encargadas de administrar el ingreso familiar y durante el desarrollo del proyecto, las participantes han observado el ahorro que se tiene al no comprar en el mercado los productos a consumir, ya que en sus patios encuentran lo que necesitan. El proyecto es impulsado por el CESTA Amigos de la Tierra, con el apoyo de IKI Small Grand y del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania.

Los huertos caseros son una alternativa ante el modelo económico social y la agricultura convencional, pues las personas ponen en práctica los métodos y técnicas en armonía con la naturaleza, al utilizar insumos orgánicos, también se logra independencia del mercado y los agroservicios.

Una de las primeras cosas que se promueve es la separación de los desechos que pueden ser reciclados y toda la materia utilizada para preparar el compostaje en los huertos, entre más material orgánico se le agrega mayores nutrientes se le provee al suelo. Un beneficio es comer alimentos saludables y frescos, libres de agroquímicos, además, en un mismo lugar se puede cultivar una gran variedad de plantas comestibles, medicinales, aromáticas.

Para el CESTA es de suma importancia impulsar el sistema productivo de la agroecología, con enfoque de soberanía alimentaria, pues la población que participa aprende a preparar sus propios abonos e insumos orgánicos para cultivar los huertos caseros, a su vez a guardar semillas fértiles y ser utilizadas posteriores siembras.