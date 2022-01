Intimissimun

Matrix, aniversario y déjà vu

Caralvá

Déjà vu 9 de febrero 2020 y 6 de enero de 2021…

Matrix es un buen ejemplo de esos eventos alucinantes de historias que tienen fallos en el

sistema, en ambos eventos se trastorna la realidad hacia una situación incomprensible, un retorno al territorio sin Ley como en la más absoluta ficción; en ambas situaciones: El Congreso de El Salvador y el Capitolio en Washington son tomados con violencia, en uno con la fuerza del Ejército y Policía Nacional en otro por turbas de fanáticos que no comprenden los procesos electorales, tiene en común la desesperación por cambiar los acontecimientos de una realidad que no aceptan, pero dirigidos por sus máximos dirigentes Bukele y Trump, mientras en EEUU la justicia funciona con leyes institucionales, en El Salvador nadie será juzgado y la impunidad continuará como un evento anecdótico de tradición oral para los mejores relatos de los abuelos; no obstante en EEUU se revelará la trama (2022) de Trump que intentó por todos los medios ocultar el triunfo legítimo de Joe Biden y revertirlo; Trump y sus aliados acudieron a una negación permanente de su derrota, descalificar la elección, acusar de fraude en los colegios electorales sin ninguna prueba, todo orquestado desde la Casa Blanca bajo el auspicio de Trump etc. Mientras en San Salvador nada, absolutamente nada sucede con aquella intervención militar transmitida en directo al resto del mundo… en realidad aún no conocíamos el evento del 1 de mayo de 2021 que marcó el fin de la Justicia en la nación cuando se impusieron Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un Fiscal General con apoyo militar.

Déjà vu es ese fallo del sistema en Matrix, en nuestro caso es un golpe a la tradición democrática.

“Déjà vu es una alteración cerebral que provoca la sensación de haber vivido ya un

acontecimiento que está ocurriendo en ese preciso instante, y Jamais vu es una alteración en la

que la persona afirma no haber vivido o no conocer situaciones o personas que sí debería

reconocer” -wikipedia-

Así como podemos observar la vivencia o la no recurrencia de una sensación conocida la cual

provoca alarma en la lógica humana, es también ilógico que acontezca en pleno siglo XXI; si acaso sucedieron en siglos anteriores cuando la democracia avanzaba en derechos, leyes, capitalismo etc. el insólito evento de la movilización de fanáticos fue un intento de Golpe de Estado en la nación más democrática del mundo, eso no parece EEUU; mientras en El Salvador la toma de la Asamblea si fue un Golpe de Estado ¡ sí es lo que parece! otra dictadura como el martinato.

Matrix es una versión socrática de la alegoría de la Caverna, el 9 de febrero 2020 y el 6 de enero

2021 son la oscuridad que vivimos, mientras no salgamos de la caverna.

