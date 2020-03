Mascarillas de tela pueden ser foco de infección

@AlmaCoLatino

El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alabí, reiteró que el uso mascarilla reduce el riesgo de contagio por el COVID-19, sin embargo, no garantiza a la población no infectarse del virus, pero las recomendadas son las quirúrgicas y no las confeccionadas de tela, ya que estas podrían ser un foco de infección.

«Les pedimos no utilizar mascarillas de tela porque estas no disminuyen la posibilidad, al contrario, hay estudios que demuestran que pueden ser focos de infección y generar mayores complicación que beneficios para la población. Es importante usar la mascarilla, pero la mayor estrategia es el distanciamiento social y no exponernos; la cuarentena domiciliaria evita la exposición de los salvadoreños ante cualquier posible contagio de Coronavirus», afirmó Alabí.

Aclaró que el uso de la mascarilla debe reservarse para los pacientes con sintomatología, pacientes con riesgo y que en algún momento están expuestos a personas que pudieran tener el COVID-19. El uso debe ser una buena acción que los salvadoreños pueden hacer, sin embargo, no es de carácter obligatorio.