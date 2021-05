Más fácil regresar al 1 de mayo

César Ramírez

Los límites constitucionales se cruzaron el 1 de mayo 2021, es en esencia un Golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, el error de la Asamblea Legislativa fue destituir ilegalmente a los jueces en un “juicio sumario oficialista”, “sin defensa”, “ni oportunidad de apelación” fue ejecutado en el mejor estilo militar, olvidaron la ley; no existió “el debido proceso para proteger a los magistrados, ni procedimientos administrativos, aquél día ni siquiera se les brindó protección jurídica”… ahora las consecuencias son enormes para el actual establishment gubernamental, aún ahora 18/MAY/2021 la lista negra de cinco personas identificadas en la publicación del Departamento de Estado de EE. UU. anuncia una larga lista de funcionarios en las próximas semanas de la actual administración.

El atropello del 1 de mayo no termina al imponer a nuevos funcionarios en la Corte Suprema de Justicia, debido a que muchas naciones no aceptan la nueva situación, ni por asomo se extinguirá en la memoria política internacional, no hacer nada es similar a reconocer un “Golpe de Estado Militar”, aceptar el grotesco suceso será la señal para que las naciones de la región y el resto del continente asuma que el precedente no tendrá consecuencias.

La lectura política de EE. UU., Unión Europea, Jueces internacionales, Organismos de derechos Humanos, entidades de las Naciones Unidas etc. es un rechazo a la iniciativa oficialista de asumir todos los poderes de la República, es la esencia del autoritarismo. Ante esta situación en el seno de la Comunidad Jurídica de la nación, varios jueces se han pronunciado, existen malestar por el procedimiento irregular de la Asamblea Legislativa, fundamentalmente porque el último acto de la legítima Sala Constitucional fue declarar inconstitucional el procedimiento del 1 de mayo, luego llegó su renuncia por presión y temor, a partir de ello todo es una ruptura constitucional.

Del 1 de mayo en adelante la legalidad no existe, se crea la incertidumbre ciudadana y la confianza en la Justicia es nula. ¿Qué fallo justo puede aplicar la Corte Suprema impuesta?, ¿un habeas corpus? etc.

Regresar al 1 de mayo constitucional es: restituir a los antiguos magistrados, permitir extinción de su período, acatar sus resoluciones, indemnizarlos por daños a su imagen, aceptar los mandatos de la Constitución art. 244 “por violación, infracción o alteración de disposiciones constitucionales (…)”.

Quizás es mejor regresar al 1 de mayo, aunque el daño está hecho… pero puede ser peor.