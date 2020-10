Más de 4,000 multas por aumento del pasaje y sobrecargar unidades

@DiarioCoLatino

Debido a que algunos transportistas han aumentado deliberadamente la tarifa del pasaje, alegando que no tienen el subsidio entregado por el Gobierno, el Viceministerio de Transporte (VMT) ha impuesto hasta la fecha 4,140 infracciones por aumentar el pasaje y superar un 15 % el número de usuarios dentro de las unidades.

Durante un operativo en Soyapango, el VMT multó a la ruta 41-A, 41-B, 41-D y 41-F por sobrecargar las unidades y desviarse del recorrido autorizado; un motorista de ruta 101A fue sancionado por incremento a la tarifa del pasaje, quien tuvo que devolver el dinero extra cobrado a los usuarios, también, se aplicaron infracciones a la ruta 46, 42-B y 152 por alza ilegal del pasaje, no portar tarifario y transitar con llantas lisas.

Mientras tanto, en un control en Sonsonate, el VMT multó a la ruta 205 por aumentar el valor del pasaje de forma ilegal y aplicaron 18 sanciones más a otras rutas de la zona occidental. A las rutas con faltas recurrentes se les podría suspender los permisos de circulación

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez manifestó que ante la falta de una ley reguladora de la tarifa, algunas rutas incrementaron el pasaje; por lo cual, además de las multas a los empresarios también han iniciado siete procesos sancionatorios. Para constatar el aumento al pasaje, el VMT entrevista a los usuarios, quienes han confirmado haber pagado más de lo autorizado.

“A ninguna ruta, en ningún momento, le hemos autorizado incrementar el pasaje, no pueden hacerlo, tampoco hay autorización para aumentar la compensación económica, nuestra propuesta mantiene $200.00 a microbús y $400.00 a cada bus. Hemos solicitado que se pague la compensación económica a partir del 24 de agosto, fecha en la que se reactivó el servicio de transporte público porque la ley no permite pagar el subsidio a las unidades que no circulen”, destacó Rodríguez.

Explicó que el 30 de junio venció la ley que autorizaba la compensación económica a los transportistas, pero los diputados de la Asamblea Legislativa no han aprobado la ley presentada por el Gobierno, que incorpora requisitos a cumplir por parte de los empresarios como instalar a las unidades aparatos GPS y revisiones técnicas periódicas para mejorar el servicio a los usuarios.

“Hemos pedido en reiteradas ocasiones a los diputados que aprueben la Ley de Compensación Económica que estabiliza las tarifas en el transporte, pero lamentablemente no lo han hecho y no se puede aprobar una Ley de manera irresponsable”, dijo el funcionario.

Según los transportistas, se les ha vuelto difícil mantener sus operaciones sin el subsidio; por lo cual, han advertido que se podría originar un paro técnico de labores.