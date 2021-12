Mas de 18 mil accidentes viales marcaron el 2021

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Saúl Castelar, titular del Viceministerio de Transporte (VMT), enfatizó la reducción de siniestros viales a lo largo de 2021, donde la cifra alcanzó los 18,597, mientras que, durante 2019 se registraron 19,994 accidentes de tránsito, lo que significa una reducción del 7%.

“Este año hemos tenido reducciones en comparación al año 2019, todos los indicadores son positivos, en el caso de las personas fallecidas, en el año 2019 contabilizamos 1,396 decesos, en 2021 registramos 1,346 fallecidos, en cuanto al número de personas lesionadas, en el 2021 se contabilizan 10,410 incidentes, una reducción del 4.5% en comparación al año 2019, donde se atendieron 10,906 personas”, recalcó.

A criterio de Castelar, no se debe normalizar que la tasa de accidentabilidad deje 4 fallecidos diarios, sino promover un sentido de responsabilidad individual. Entre las principales causas de siniestros viales están la invasión de carril, distracción del conductor, no respetar las señales de tránsito, no guardar la distancia y la excesiva velocidad.

En lo que va del año hay más de 1,500 personas detenidas por conducción peligrosa, una persona que circula en un vehículo pesado o de transporte colectivo bajo los efectos de bebidas embriagantes, se expone a una pena de hasta 6 años de cárcel.

“Un peatón que es impactado por un vehículo que se desplaza a menos de 30 kilómetros por hora tiene un 90% de probabilidades de sobrevivir; por eso seguiremos interviniendo espacios para implementar las Zonas 30 y nuestro objetivo es promover en el país lo que se conoce como seguridad Visión Cero, un ambiente donde no haya ningún incidente, lesionados y fallecidos”, expresó el funcionario.

El director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, dijo que desde el 1 de diciembre a la fecha se reportaron 1,572 accidentes de tránsito, 80 rescates, de estos un poco más de 60 han sido por la Unidad de Guardavidas que está desplegada en las diferentes playas del país, “el 1 de enero, para garantizar la seguridad de las familias, se mantendrán los controles vehiculares y de antidoping”, recalcó.