Más de 15 mil niñas fueron embarazadas en el país en 2019

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La directora interina de Plan El Salvador, Celina Rodríguez, indicó que pese a los avances en la igualdad de las mujeres, debido a las normativas, en el país se continúan violentando los derechos de las niñas, ya que solo durante 2019 se reportaron más de 15 mil menores de edad embarazadas.

Rodríguez recalcó que esta situación refleja una clara violación a los derechos de las niñas, porque desde el momento que sale embarazada ya no tiene la oportunidad de continuar sus estudios, no porque ella quiera, sino porque está asumiendo un rol que no le corresponde a su edad.

Añadió que otra de las violaciones a los derechos de las mujeres es la cantidad de feminicidios registrados en el país; solo en 2019, se reportaron 230 muertes violentas de mujeres, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) contabilizó 3,898 casos de expresiones de violencia contra la niñez

Según datos del Instituto de Medicina Legal (IML), durante el año pasado se tuvieron 2,894 reconocimientos por violaciones sexuales; es decir, ocho casos diarios, el 75 % de esos abusos fueron cometidos en niñas y adolescentes. “Estas son cifras muy alarmantes y en esta fecha se vuelve clave visibilizar estos problemas, los números nos demuestran que todavía falta superar brechas que no podemos pasar por alto, ya que aún enfrentamos problemas de violencia y discriminación contra las mujeres”, aseguró la directora interina de Plan El Salvador.

Kamila F., de 13 años, comentó que participa en una escuela de liderazgo de Plan International, donde conocen y luchan porque los derechos de las niñas y adolescentes sean cumplidos, así como promover la igualdad de género entre sus compañeros. Miles de jóvenes han sido beneficiados por atender sesiones educativas y otros talleres sobre cuestiones de derechos, como la prevención del acoso sexual.

“Ahora sé qué decisiones puedo tomar para mi futuro, incluso cómo tratar con mis compañeros, profesores y mi familia; con estos conocimientos me han ayudado a que en mi escuela ya no se den más casos de bullying, ni de violencia sexual y otros tipos. En el día de la mujer es una muy buena oportunidad para que las niñas alcemos nuestra voz y seamos escuchadas”, enfatizó Kamila.

Durante 44 años, Plan Internacional ha contribuido a la promoción y defensa de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en El Salvador, ya que la tercera parte de la población tiene menos de 18 años de edad y representan uno de los sectores más vulnerables, porque en muchas ocasiones no pueden ejercer plenamente sus derechos y están expuestos a barreras de género y violencia sexual.