MARN reporta sismo de 5.3 frente a la costa de La Libertad

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó un sismo de magnitud 5.3 frente a la costa de La Libertad, a 46 kilómetros al sur de Playa Mizata, con una profundidad de 41 kilómetros; el temblor ocurrió a las 8:43 a.m. de este sábado, causando alarma entre la población, ya que fue sentido en gran parte del territorio.

Medio Ambiente también registró a las 7:21 AM de este día otro sismo, cuya magnitud fue de 3.5 en territorio guatemalteco, 23 kilómetros al noroeste de Ahuachapán, con una profundidad de 10 kilómetros.

Las autoridades no reportaron daños, pero reiteraron que ante un sismo se debe mantener la calma y no salir corriendo, pues al alterarse es más fácil sufrir un accidente; así como no prestar atención a rumores y acatar las recomendaciones de Protección Civil.