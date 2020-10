Mariah Carey celebra sus 30 años de carrera con el lanzamiento de “The Rarities”

Iris Gálvez/SONYMUSIC

@SAmigosCoLatino

La superestrella mundial, cantante, compositora y autora Mariah Carey continúa la celebración de su 30º aniversario (#MC30) como artista discográfica con el lanzamiento hoy de The Rarities, una colección de dos discos de su archivo que abarca toda su carrera y Mariah Carey, un vinilo conmemorativo de su álbum de debut de 1990.

Las tan esperadas memorias de Carey, El significado de Mariah Carey, se publicaron el 29 de septiembre. Disponibles ahora, las memorias se sumergen en el íntimo viaje de Carey de supervivencia y resistencia, enfrentándose a complejos temas de raza, identidad, clase y trauma durante su viaje hacia el éxito mundial.

En una serie de recientes entrevistas fuera del escenario, Mariah ha estado compartiendo cándidamente -sobre su carrera y otros temas- en el circuito de programas de entrevistas, conversando con The Oprah Conversation (24 de septiembre), CBS Sunday Morning (27 de septiembre), CBS This Morning (28 de septiembre), The Late Show con Stephen Colbert (28 de septiembre) y The Daily Show con Trevor Noah (1 de octubre).

Columbia/Legacy, la división de catálogo de Sony Music Entertainment, ha lanzado configuraciones de CD y álbumes digitales de The Rarities, una nueva compilación que abarca toda su carrera con notables grabaciones suyas, de 1990 a 2020, inéditas hasta ahora, elegidas por la artista. En la compilación de The Rarities, Carey rebuscó en sus archivos, seleccionando canciones con relevancia y significado personal, algunas de las cuales se exploran más a fondo en The Meaning of Mariah Carey. El álbum incluye un segundo disco de audio, nunca antes publicado , Live at the Tokyo Dome, la primera actuación de Carey en un concierto en Japón en torno a su gira Daydream World de 1996. “Save The Day”, el primer tema de The Rarities, es una nueva grabación totalmente realizada a partir de una canción previamente escrita que nunca se completó, y muestra el icónico éxito de Fugees (de la version de Roberta Flack) “Killing Me Softly with His Song”.

#MC30

#MC30 es una conmemoración continua del 30 aniversario del álbum debut de Mariah Carey y la continua evolución de su carrera estratosférica. Los lanzamientos semanales de #MC30 han incluido EPs digitales, remezclas, temas extra, temas raros, momentos a cappella y alucinantes actuaciones en directo. La música está acompañada de secuencias de vídeo, fotos, notas personales de Carey y lanzamientos físicos. #MC30 comenzó con el lanzamiento de The Live Debut – 1990 en julio.

#MC30 incluye el lanzamiento de 16 ediciones conmemorativas en vinilo de 12” de sus revolucionarios catálogos de álbumes de Columbia/Legacy, así como de Universal Music Group. Estas reediciones de vinilos de 12” de Mariah Carey continuarán hasta enero de 2021.

Una edición de vinilo de 4LP 12” de The Rarities será lanzada D2C (directo al consumidor) a través de la tienda web de Mariah Carey el viernes 11 de diciembre.

La tienda web de Mariah Carey también está preparando dos cajas exclusivas diferentes. El primer box set, en celebración del #MC30, incluirá el primer vinilo de edición limitada Mariah Carey en color ahumado, una copia de The Meaning of Mariah Carey, y una camiseta de manga corta de edición limitada conmemorativa del #MC30 que resalta la discografía de Carey. La segunda caja se centra en The Rarities, con una copia de The Meaning of Mariah Carey, la caja de 2CD de The Rarities y una camiseta de edición limitada de The Rarities que destaca las canciones del álbum. La tienda web también tendrá vinilos exclusivos e inéditos.

El primer título de vinilo de 12” para el #MC30 que se lanzará es de Columbia/Legacy, Mariah Carey (1990), disponible hoy viernes 2 de octubre. Live Nation lanzará una versión en vinilo transparente del álbum a través de D2C, mientras que Walmart ofrecerá una edición exclusiva en vinilo transparente “cristal”.

El 30 de octubre, Target ofrecerá una edición de 12” con variantes de color de Merry Christmas (1994), una mezcla de amados clásicos de la navidad y material original que incluye “All I Want For Christmas is You”. Con ventas mundiales que superan los 15 millones de copias, Merry Christmas es el álbum navideño más vendido de todos los tiempos.