Mariachi pide subsidio a Bandesal

Ala sala de redacción de Diario Co Latino llegó un señor de 69 años denunciando que no figura en la lista del subsidio que el Gobierno, a través del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) daría a los artistas circenses, cantantes, entre otros del rubro artístico y espectáculos públicos, que se vieron afectados por la pandemia de la COVID-19.

Su nombre es Oscar Manuel Guerrero conocido artísticamente como “Walter Aceves Mejía”, con sus 60 años de vida artística, ha tocado con su grupo “Mariachi y Combo Águila”, toca en grupo de 10 a 12 personas.

El mariachi dijo que pide a las autoridades correspondientes a que investiguen, para que le brinden ayuda a él y a su grupo musical.

Pidió al presidente de la República, Nayib Bukele, que investigue a algunos encargados de BANDESAL para que él pueda figurar dentro del subsidio que dicha institución del Estado está haciendo entrega a los músicos.

“Solo les han dado a los amigos de ellos y llenaron unos papeles que salen en internet, pero yo como no puedo utilizar eso (internet), yo mandé unos papeles y fotos allá a BANDESAL y no me ha salido nada, solo a unos que conozco yo, a ellos sí les han dado dinero y entonces le pido al excelentísimo joven presidente número 1 de El Salvador y el mundo que investigue a estos dirigentes de BANDESAL, porque les han dado solo a los amigos”, denunció el mariachi Walter Aceves.

También dijo que en toda su vida como artista ha trabajado del arte, pero del arte, no le han reconocido nada.

“Y a otros que no saben nada de música, les han dado y de música, no saben nada. A un grupo les dieron casi como $16,000 a cada elemento y a otros compañeros les han dado $900 y nos van viendo de menos estos señores y a los que necesitamos no nos han dado nada. Solo porque no podemos usar las redes sociales”, indicó el mariachi.

Oscar Guerrero informó que en una de las Casas de la Cultura le han hecho un papeleo, pero, le dijeron: “Hay le vamos a hablar”.

“En la Casa de la Cultura, un licenciado mandó unos papeles con mis fotografías donde he asistido con mi grupo musical en donde he sido jefe, tengo 60 años en la vida artística, inicié de 9 años”, manifestó el artista.

El artista dijo que ha trabajado con muchísimos grupos musicales como: El Mariachi Guadalupano, El Mariachi 3000, El Mariachi Monterrey, Mariachi Puebla, entre otros.

Además, dijo que ha fundado algunos grupos de mariachi, uno de ellos ha sido el Mariachi Águila, Mariachi el Yate, etcétera.

Manifestó también que le manda unas palabras al presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán. “Al presidente de BANDESAL le mando a decir que se toque el corazón y que le ayude a la gente que necesita, yo soy pobre y necesito que me den la limosnita que les están dando a los artistas y también porque ya tengo casi los 70 años de edad”, dijo el artista Walter.

El mariachi ha cantado canciones como: Mal de Amores, el Jinete, el Pastor, Deja que Salga la Luna, Rata Huasteca, el Mil Amores, Ni Contigo Ni Sin Ti, entre otras.

El artista nacional y centroamericano dijo que tiene pruebas de ser un músico de trayectoria y que se ha sabido movilizar a nivel nacional y en tierra centroamericana.

“Cuando fui a Guatemala, Quetzaltenango fui con el Mariachi Guadalupano a tocar y así he salido a varios países de Centroamérica y toco música delicada, música, que a un grupo de personas les gusta y me puedo más de cinco mil canciones”, ilustró el músico Walter.

Reiteró que durante la pandemia o cuarentena, se la ha visto de “palitos”, ya que tiene una familia que mantener y necesita ayuda económica para subsistir.

“En la cuarentena y en la actualidad, cuesta que pidan los servicios de música y por eso que me cuesta buscar clientes, por eso hago esta denuncia. No podíamos salir a trabajar porque estábamos en cuarentena, todos los contratos se cancelaron, por que no podíamos salir a las calles a rebuscarnos y las deudas aumentaron. Por la falta de ingresos porque no podía cubrir los gastos de mi hogar”, apuntó el artista Walter.

Finalmente hizo un llamado primeramente al presidente, Juan Pablo Durán a que tome su caso y que le ayude. También hizo un llamado a los salvadoreños de buen corazón a aquellos o aquellas personas que le quieran ayudar o contratar sus servicios a los números: 7575-5940, 7593-7964 o al 7215-3317, le atenderá el representante del grupo Walter Aceves Mejía.

Diario Co Latino pide a las autoridades competentes que puedan dar asistencia técnica hacia el artista.