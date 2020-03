Margarita Posada considera acertadas medidas del Gobierno, pero pide no callar a la crítica

Yaneth Estrada

@caricheop

Ante la pandemia mundial por contagios de coronavirus (COVID-19) en 195 países, Margarita Posada, del Foro Nacional de Salud (FNS) insta a los salvadoreños a mantener la calma, acatar las recomendaciones de las autoridades, y al Gobierno a tomar en cuenta las recomendaciones de expertos.

Debemos comentar que ya hemos tenido diferentes pandemias, la gripe común tienen una letalidad del 1 %, el SARS en 2002 tuvo una letalidad de cerca del 10 % en contagios, lo que quiere decir, que de cada 100 infectados 10 morían, el MERS en 2012 con letalidad de entre el 3 % y 4 % (30 o 40 de cada 100), la Gripe Aviar (H1N1), el Ébola con letalidad de 50 %, pero con menos contagios y ahora el COVID-19, con una letalidad del 2 %, pero su forma de contagio es más rápida, según la OMS se multiplicó en un 17 %.

De ahí la recomendación de aplicar una cuarentena obligatoria, que permita reducir el número de contagios y su letalidad, enfocada principalmente en mayores de 60 años y grupos vulnerables como hipertensos, diabéticos, asma o personas con enfermedades de inmunodeficiencia y todavía no se han comprobado infecciones masivas en niños.

“Esto significa que en el tiempo de cuarentena, debemos dar un tratamiento especial a este grupo, vigilar y aplicar las medidas y recomendaciones como lavado de manos, uso de alcohol gel, guantes o mascarillas para no trasladarles el virus”, recomendó Posada.

Otra cosa que debemos considerar es que de prolongarse esta cuarentena, algo aplicado en otros países, también podría existir una escasez de alimentos debido al cierre de fronteras, acá la recomendación es implementar algún tipo de cultivo casero como tomate, cebolla, chile verde, algo que se puede hacer en la zona rural y urbana, a manera de garantizar la sobrevivencia.

Además, está la afectación a la gran empresa y pequeños negocios, falta de dinero circulante y medidas económicas que se deben ir resolviendo a medida conozcamos las afectaciones de la pandemia, como pasa a las grandes potencias.

Buen manejo del GOES

Sobre la medida implementada por el Gobierno de cuarentena, la dirigente del FNS sostuvo que fue las más acertada, aunque al principio se tuvieron muchos errores, que luego se fueron corrigiendo. “Yo acá quiero ser muy clara, no se trata de atacar al gobierno, mucho menos desprestigiar, sino que como gremio de médicos y ciudadanía organizada algunas veces hacemos recomendaciones para mejorar las dificultades o problemas que han sido identificados, no es que queremos politizar o polemizar porque ya hemos visto el ataque de los seguidores del presidente”, dijo Posada.

En este sentido, detalló que aunque la medida de cuarentena fue buena, también existieron algunas falencias en cuanto a la instalación de albergues, ahora Centros de Contención.

Entre estas fallas -enumeró- se juntaron a personas que venían de diferentes países, no se tomaron medidas sanitarias, lo cual podría propagar una pandemia. Pero también debemos de comprender, que esta es la primera vez que se vive algo este tipo, y esos albergue se hicieron para otro tipo de emergencia, eran más para inundaciones, la erupción del volcán, lluvias y no cumplen los requisitos para tener personas contagiadas por el COVID-19, pero eso se corrigió y creó que los connacionales, cerca de 2,000, ya están alojados en hoteles.

En este momento, creo que debemos reflexionar y estar unidos para no propagar información falsa y generar más pánico, tratar de estar alertas, no salir de casa de no ser necesario. Al Gobierno, siempre el llamado es a tomar en cuenta las recomendaciones de expertos, doctores, sociedades civil, a no callar la crítica, más bien, a trabajar en equipo para salir adelante, y salvar la mayor cantidad de vidas, quizás después nos preocupamos por la parte económica.

Asimismo, esta reconocida defensora de derechos humanos y opositora a la privatización de la salud, recordó que, «este no es el fin del mundo, solo un cambio de actitud y prioridades, para los gobiernos a favor de la privatización y debilitar el Estado, en 2020 El Salvador redujo $33 millones a la atención de primer nivel y de $40 millones en hospitales, por eso insto a ver esta situación como una oportunidad para reforzar al Sistema Nacional de Salud, que bueno construir el hospital más grande de Latinoamericana con 2,000 camas y equipo de ventilación, pero creo que realmente se requiere reforzar medidas permanentes o a largo plazo, porque no sabemos cuánto puede durar esta pandemia o si vendrán más enfermedades de este tipo», acotó.