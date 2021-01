Margarita Escobar denuncia públicamente que se siente amenazada por el GOES

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada tricolor de ARENA, Margarita Escobar denunció públicamente a funcionarios del Gobierno por “violencia contra la mujer”, entre los cuales destaca al ministro de Hacienda, Alejando Zelaya, y al ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera.

“Vengo a denunciar algo muy grave, sistemático contra mi persona que tiene que ver con una persecución y una violencia política de género”, indicó Escobar. “Me siento amenazada y debo denunciarlo al país a nombre de todas las mujeres, de todas las salvadoreñas de todos los partidos que han decidido participar en política corriendo con una candidatura ya sea para alcaldesa o para diputada. El lunes presenciaron con que violencia el Gobierno atentó directamente contra mis derechos políticos, contra la legalidad vigente, contra el debido proceso y contra mis derechos como mujer al derribar una de mis vallas que legítimamente tengo derecho”, enfatizó.

La parlamentaria comentó, además, que para la derivación de la valla publicitaria se utilizaron fondos públicos, por lo cual lo hace aún más grave, ya que el Ejecutivo utiliza fondos del Estado para denigrar a los opositores.

La legisladora Escobar hizo referencia a la valla publicitaria de ella y el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, colocada en la intersección de la calle a Huizúcar y bulevar Luís Poma, en San Salvador, que fue derribada por personal del Ministerio de Obras Públicas el pasado lunes. “Me siento amenazada, acosada y hago un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a poner atención al acoso a las mujeres y que yo en lo particular estoy denunciando este día, porque no quisiera ni pensar que el perfil de la próxima democracia se va a basar en la intimidación y amenaza contra una mujer que está ejerciendo sus derechos civiles y políticos”, puntualizó la diputada de derecha.

Escobar brindó declaraciones sobre este tema tras salir de la comisión especial de la Asamblea Legislativa. Romeo Herrera justificó lo realizado en la Ley de Carreteras y Caminos que aprobó la Asamblea Legislativa. Dicha ley es clara “que los derechos de vía que son del MOP, no se pueden colocar rótulos y vallas publicitarias”, dijo el ministro, amparándose en el artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos, “Lo único que hicimos es acatar la ley”. “El Salvador ya no es la finca de ARENA, como era en el pasado. En el país las leyes se respetan, y eso es lo que nosotros queremos hacer, no es que estamos en contra de la diputada Escobar o del alcalde Muyshondt”, enfatizó el funcionario.

El titular de Obras Públicas manifestó que la valla se colocó recientemente y “no tenía ningún permiso por parte de la Dirección de Caminos”, además, que dicha institución no podía otorgar los permisos porque la ley no los faculta de entregar derechos de vía a cambio de poner publicidad.

Según Romeo Herrera, el pasado 23 de diciembre se les notificó que dicha valla era ilegal, por lo que les dieron tres días hábiles para su retiro, sin embargo, no lo hicieron y procedieron a removerla. Normalmente una valla siempre acostumbra poner la marca de la empresa de publicidad quien es dueña del espacio, pero está no la tenía, aseguró el ministro.