Marcelo Arévalo, primer salvadoreño en conquistar el Roland Garros

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo hizo historia este sábado al convertirse en el primer centroamericano en ganar el Roland Garros 2022 del Grand Slam con su dupla el holandés Jean Julien Rojer en la categoría de dobles masculinos.

En un complicado encuentro de tres horas la dupla Arévalo/Rojer derrotó 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) y 6-3 a Dodig y Krajicek en la segunda edición del Grand Slam en el Philippe Chatrier del State Roland Garros, París.

Arévalo alzó la bandera salvadoreña y celebró por todo el estadio el título, tras consagrarse campeón. El tenista comentó emocionado: “Gracias por siempre confiar en mí. Mi esposa siempre me decía que iba a ganar un Grand Slam y ella me motivaba. Quiero agradecer a todas las personas de El Salvador que me acompañaron y esto va para mis papás que lo están viendo por la tele pero ellos son la razón por la cual estoy acá”.

La alcaldía municipal de Sonsonate en el Parque Central Rafael Campos y la Federación Salvadoreña de Tenis en la plaza Gerardo Barrios, transmitieron la final como sinónimo de apoyo y orgullo al salvadoreño tras convertirse en el primer centroamericano en alcanzar el título.